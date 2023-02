Gestione e smaltimento di fanghi del depuratore di Magliolo, la precisazione del Comune

Magliolo. Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione inviata dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Magliolo, ingegner Andrea Cesio, relativamente all’articolo dal titolo “Gestione e smaltimento illecito di fanghi del depuratore di Magliolo: gestore sanzionato” pubblicato ieri sulle nostre pagine.

In riferimento all’articolo pubblicato dalla redazione di IVG in data 19 febbraio 2023, si evidenzia quanto segue.

1. Durante il sopralluogo avvenuto in data 07 novembre 2022, condotto dai carabinieri forestali e dall’ARPAL, non sono stati prelevati campioni allo scarico;

2. ARPAL non ha sanzionato il gestore dell’impianto di depurazione (comune di Magliolo) per “il superamento di valori di contaminanti allo scarico”; 3. Il Comune di Magliolo ha provveduto tramite contratto rep. 542 del 22/11/2017, successivamente prorogato, ad affidare ad un’apposita impresa specializzata il servizio di smaltimento dei fanghi di depurazione.

Secondo quanto riportato nei verbali ARPAL notificati al Comune, non risulta alcuna contestazione inerente il superamento di valori di contaminanti allo scarico (men che meno risultano, ad oggi, contestazioni di natura penale). I verbali si riferiscono a violazioni di legge sanzionate in via esclusivamente amministrativa per cui risulta a tutt’oggi in corso il procedimento amm.vo di eventuale determinazione della sanzione da parte degli enti preposti: Provincia di Savona e Regione Liguria.

Come è noto alle amministrazioni sovraordinate ed agli enti di controllo, nelle more dell’esecuzione delle opere necessarie al collettamento fognario dei comuni della Val Maremola al depuratore consortile di Borghetto S.S., il comune di Magliolo è l’unico piccolo comune della val Maremola e del circondario ad essere dotato di un impianto di depurazione funzionante e che permette di addivenire alla depurazione dei reflui preventivamente allo scarico degli stessi nei corpi idrici ricettori o in mare.

Posto che le opere di collettamento sopra citate, a carico della società Servizi Ambientali S.p.a., pare non potranno essere realizzate nell’immediato, l’amministratore comunale di Magliolo è intenzionata ad effettuare nel corso del 2023 e 2024 ulteriori importanti opere di miglioramento ed efficientamento dell’impianto di depurazione e di gestione di tutto il servizio idrico integrato.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che quanto riportato nell’articolo pubblicato dalla testata giornalistica on-line IVG non sia del tutto esatto e non sia completo, con conseguente potenziale danno per l’immagine del Comune di Magliolo nonché del sottoscritto responsabile del servizio tecnico (ad oggi – per quanto è dato sapere – soggetti non coinvolti in alcuna indagine penale, bensì semplicemente interessati dai procedimenti burocratici/amministrativi intrapresi). Si richiede pertanto al giornale di pubblicare una doverosa precisazione nei termini sopra descritti, anche al fine di rettificare e/o integrare quanto erroneamente descritto nell’articolo del 19 febbraio 2023.