Genova Calcio. Pastorino guarda avanti: “Abbiamo qualità per divertirci, che giocatore Diakhate!”

La Genova Calcio ha superato 2 a 1 l’Albenga capolista. Un successo arrivato dopo tre sconfitte di fila. A fare il punto sulla squadra è il trequartista Leonardo “Pitu” Pastorino, vecchia conoscenza del calcio savonese per i suoi recenti trascorsi con la Cairese.

Tre punti e un primo tempo di livello…

“Un risultato di cui avevamo bisogno perché ce lo meritiamo – commenta-. Ci fa piacere aver trovato i goal su situazioni che proviamo in settimana. Ne veniamo da un periodo sfortunato però siamo stati bravi a riscattarci. Spero che questo successo ci dia la spinta per fare bene le prossime partite, che saranno importantissime”.

Prevale la soddisfazione per la prestazione o il rammarico per un campionato che, stando a quanto visto domenica, vi avrebbe potuto vedere in una posizione migliore?

“Se ci troviamo dove siamo è perché è dove ci siamo meritata di essere. Ora guardare indietro non serve, pensiamo ai prossimi impegni”.

Quest’anno hai ritrovato mister Maisano, con il quale avevi giocato ai tempi della Cairese. Anche all’epoca il gioco della squadra esaltava gli attaccanti.

“Il mister è molto esperto e ci mette bene in campo. Cerca di metterci nelle condizioni di poter esprimere la nostra qualità e di consentire ai giocatori del reparto offensivo di trovarsi con facilità. Quando riusciamo a fare ciò che ci prefiggiamo ci divertiamo”.

A proposito di punte, il classe 2002 Diakhate ha mezzi fisici e tecnici che raramente si trovano in punte della sua età…

“Ha delle grandissime qualità. Se impara a sfruttare al massimo il suo potenziale e a migliorare alcuni aspetti è un giocatore che può ambire a una gran bella carriera”.