Genova Calcio batte Albenga. Maisano: “Match di categoria superiore, felice anche se non avessi vinto”

I 23 punti di distacco alla vigilia del match tra Albenga e Genova Calcio non si sono visti all’Italo Ferrando. Merito di una formazione genovese in grande spolvero che, nel primo tempo, è riuscita a trovare due volte la via della rete (Gnecchi e Tomè) e a creare altre situazioni pericolose. Da rimarcare anche la prova della coppia centrale Maisano-Capotos, abili nel neutralizzare una coppia del livello di Sogno-De Sousa in numerose occasioni.

L’allenatore Giuseppe Maisano promuove la prestazione della squadra: “Sono felice che i goal sia arrivati giocando a calcio”, commenta. “Abbiamo giocato – prosegue Maisano – contro una squadra che merita il primo posto. Questa è stata una partita di categoria superiore, come quelle che abbiamo giocato contro la Lavagnese e la Forza e Coraggio“.

La Genova Calcio vista ieri nel primo tempo è una squadra non da centro classifica: “Ogni partita – prosegue Maisano – ha una storia a sé. In altre occasioni abbiamo giocato bene senza raccogliere punti. In una stagione vi sono molte variabili, dipende anche da ‘come tira il vento’ e da questioni che devono però rimanere all’interno della società. Oggi sarei stato contento anche se non avessimo vinto vista la prestazione”.

Nella ripresa l’Albenga ha accorciato le distanze ma la formazione genovese è riuscita a far terminare la gara sul 2 a 1. “Era normale faticare contro l’Albenga, altrimenti non esisterebbe la differenza di classifica“, conclude Maisano.