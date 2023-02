Gelo e vento forte sul savonese: neve nell’entroterra e alberi pericolanti anche sulla costa

Savona. La settimana è iniziata all’insegna della neve nell’entroterra e del forte vento di burrasca anche sulla costa. E puntali, con le prime luci dell’alba, sono iniziate anche ad arrivare diverse telefonate allarmate ai vigili del fuoco.

Si moltiplicano, infatti, con il passare dei minuti, le segnalazioni di alberi pericolanti sulla costa così come quelle relative a problemi e disagi legati alla neve, caduta copiosa nella notte in Val Bormida.

Numerosi, dunque, i piccoli interventi (in particolare, al momento, nella zona tra Albenga e Finale Ligure) anche se, per fortuna, per ora non si segnalano particolari situazioni di pericolo o criticità.