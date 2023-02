Gecar a fianco dell’arte: al via il primo viaggio con l’artista Giulio Alvignini e Peugeot

Italia. È pronto a partire il nuovo viaggio della concessionaria del Gruppo Ge Gecar, che nel 2023 darà il via ad una serie di eventi incentrati sul mondo dell’arte, affiancando e supportando diversi artisti.

Il primo progetto del 2023 parte con la collaborazione tra Gecar con il brand Peugeot e Giulio Alvignini, artista, content creator e consulente per la comunicazione del settore culturale.

“Sono lieto di presentarvi il programma di questa full immersion – ha scritto Alvignini su Instagram lanciando il nuovo progetto-, che mi vedrà sballottato ai tre poli del triangolo industriale: Torino, Milano e… Celle Ligure”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIO ALVIGINI (@makeitalianartgreatagain)

Il tour durerà tre giorni, dall’1 al 3 marzo, con tappe.

Per il suo tour, “una tre giorni degna di una triade hegliana”, Giulio Alvignini avrà il proprio veicolo ufficiale in collaborazione con Gecar. L’artista viaggerà a bordo della nuovissima Peugeot 408 personalizzata e resa ancora più interessante per l’occasione.

Nel corso dell’anno verranno lanciati anche altri eventi da non perdere e che avranno tutti come obiettivo quello di sostenere il mondo dell’arte e gli artisti che si impegnano a diffonderla.