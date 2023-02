GAL Valli Savonesi: proroga per il bando da 900mila euro sul turismo outdoor

GAL Valli Savonesi ha riunito il Consiglio direttivo, organo che rappresenta le associazioni imprenditoriali, tutti i 51 comuni dell’entroterra, la Provincia di Savona, la Camera di Commercio e Anci Liguria.

La riunione si è svolta presso il Cersaa di Albenga, ente capofila del GAL.

Il Consiglio ha deliberato diverse proroghe rispetto alle scadenze di rendicontazione di imprese ed enti che, a causa della pandemia prima e in seguito dell’aumento dei costi indotto dal conflitto bellico in Ucraina, hanno visto dilatare i tempi necessari allo svolgimento delle opere, degli acquisti e delle attività finanziate dal GAL.

In particolare è stata deliberata una importante proroga al bando creazione/adeguamento delle strutture ricettive e aree attrezzate multifunzionali al servizio dell’accoglienza e del turismo outdoor, che porta una dotazione finanziaria di circa 900 mila euro, un’ultima opportunità per il 2023 per ricevere significative agevolazioni negli investimenti.

Le aziende turistiche dell’entroterra (alberghi, pensioni, agriturismi, campeggi e bed & breakfast) potranno presentare le domande di contributo a fondo perduto entro fine aprile 2023, con il 50% di copertura dei costi.

Il presidente Osvaldo Geddo e il direttore Giovanni Minuto hanno aggiornato il Consiglio sull’avanzamento del nuovo CSR 23/27 (ex PSR) – Complemento allo Sviluppo Rurale -, che è in corso di elaborazione e preannunciato la convocazione di una assemblea del GAL.

Nel contempo, GAL Valli Savonesi parteciperà all’incontro con l’assessore regionale all’Agricoltura richiesto da AssoGAL per conoscere gli orientamenti della Regione Liguria sulla futura programmazione 2023/2027.