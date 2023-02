Furto in villa ad Andora: bottino da 65mila euro

Andora. Un altro furto in villa ad Andora. E’ successo in zona Pinamare tra le 15 di sabato pomeriggio e le 16 di domenica scorsa.

I proprietari hanno trovato la brutta sorpresa tornati a casa domenica pomeriggio. Secondo quanto riferito dai padroni di casa, i ladri sono entrati da una finestra aperta con un piede di porco, senza rompere niente. Poi hanno aperto la cassaforte col flessibile e hanno portato via i gioelli: bottino da 65mila euro.

“Sembrano professionisti – hanno riferito i proprietari – perché la casa non era a soqquadro, era tutto in ordine. Hanno alzato i quadri ma li hanno rimessi a posto”.

Questo non è l’unico episodio. Infatti, qualche settimana fa, intorno a metà gennaio, altre due ville nel mirino dei ladri. Nel primo colpo hanno cercato per tutte le stanze preziosi e hanno portato via orologi, gioielli e banconote rare; nel secondo caso gioielli, contanti e orologi per un totale di 50mila euro.

“Vengono rapinate solo ville indipendenti – commentano i proprietari -, sembra che ci sia un basista che conosce le abitudini perché fanno sempre bottini elevati. E’ un po’ che la cosa va avanti in zona. A Stellanello il mio medico è stato rapinato mentre era in casa”.

E’ stata sporta denuncia ai carabinieri.