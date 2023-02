Furgone resta “incastrato” in un guard-rail a Cosseria, i vigili del fuoco costretti a tagliare la barriera

Cosseria. E’ stato necessario “tagliare” il guard-rail contro cui aveva urtato per liberare il furgone che, questa mattina, è rimasto incastrato in una via di Cosseria.

Intorno alle 13 di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, allertati dai carabinieri, sono intervenuti in via Marghero per un mezzo che, come detto, era rimasto incastrato nella barriera laterale.

Dopo il taglio della protezione, gli operatori sono stati in grado di rimettere il furgone in strada.