Fruit Logistica, Benveduti incontra sottosegretario La Pietra: “Condiviso necessità di una strategia integrata per mondo agricolo e logistico”

Liguria/Berlino. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti presente a Berlino alla nuova edizione di Fruit Logistica, la principale fiera del commercio e della logistica mondiale di frutta e verdura fresca.

In occasione ha incontrato il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra.

“Un dialogo conoscitivo e costruttivo che ci ha permesso di imbastire alcune impressioni e riflessioni per meglio valorizzare le differenze regionali – ha espresso l’assessore Benveduti -. In particolare, per un’Italia sempre più competitiva con i mercati esteri, abbiamo condiviso la necessità di una regia nazionale in cui la filiera agricola e il sistema logistico siano inseriti all’interno di un’unica strategia integrata”.