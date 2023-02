Danni e disagi per il forte vento: ancora chiusa via Pirandello a Savona

Savona. Nella giornata di oggi molti gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Savona dovuti al maltempo che sta ancora imperversando in diverse località della provincia, in particolare sono state le forti raffiche di vento a causare criticità ad alberi e rami pericolanti, manche intonaci, tettoie e vetrate di palazzi e complessi abitativi.

In alcuni casi tetti scoperchiati e a Savona è stata disposta la chiusura temporanea del tratto tra le due rotonde di via Pirandello per alcuni detriti e materiali precipitati da un edificio: intorno alle 13 di oggi, infatti, si è staccata la guaina impermeabilizzante dal tetto del Dopolavoro Ferroviario in via Pirandello. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza è stata chiusa la strada dalla rotonda tra largo Folconi e via Pirandello fino all’incrocio con via Collodi. Sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco in merito ai pericoli per l’incolumità pubblica, sul posto anche la polizia locale per regolare la viabilità interrotta.

Nelle zone interne, invece, non sono mancate azioni anche per pali telefonici piegati e a rischio di precipitare su strade o vie di collegamento viario per le abitazioni, come nel cairese.

Inoltre, non sono mancate lievi interruzioni alla linea elettrica, saltata per le conseguenze della perturbazione in atto. Ad essere interessati soprattutto i comuni dell’entroterra.

La squadra 11 con il supporto dell’auto scala ha operato in diverse situazioni per le intense raffiche che hanno provocato danni e disagi nel territorio savonese, anche se al momento non è stata segnalata alcuna emergenza o particolare problema.

Anche sul fronte della viabilità nessun intervento di rilievo a causa dell’ondata di maltempo, nonostante l’intensa nevicata accompagnata da vento e gelo.