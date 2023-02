Forniture in ritardo, proroga per l’adeguamento degli ambulatori di chirurgia

Liguria. Con 17 voti a favore (maggioranza) e 11 contrari è stato approvato il Disegno di legge 146 del 2 febbraio 2023 “Modifica alla Legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022”).

Il Disegno di legge posticipa i tempi di adeguamento, accordati alle strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private già autorizzate e in esercizio, relativamente ai nuovi requisiti impiantistici, tecnologici e organizzativi che sono previsti dalla nuova classificazione definita dalla delibera della giunta regionale 552 del 2022.

Viene, dunque, stabilito un unico termine, il 31 dicembre 2023, più lungo rispetto a quelli diversificati che erano stati indicati dalla legge regionale 7 del 2022 (tre mesi per i requisiti organizzativi; sei mesi per i requisiti impiantistici e tecnologici; un anno per i requisiti strutturali). Il provvedimento è stato ritenuto necessario in quanto i rappresentanti del settore hanno segnalato un considerevole allungamento dei tempi necessari all’adeguamento a causa, soprattutto, delle difficoltà nel reperimento dei materiali per l’installazione degli impianti, dei ritardi nell’acquisizione delle apparecchiature e in generale della tecnologia necessaria, per la limitata capacità produttiva e distributiva attuale da parte di molti fornitori.

E’ stato respinto un emendamento, presentato da Fabio Tosi, presidente della V Commissione-Controlli, Verifica dell’attuazione delle leggi, con cui veniva richiesta la clausola valutativa in modo da verificare, entro marzo 2024, l’efficacia della legge.

Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini), quale relatore di maggioranza della II Commissione Salute e Sicurezza sociale, ha illustrato il provvedimento nel dettaglio e ha auspicato il voto favorevole da parte dell’Assemblea.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha espresso perplessità circa l’inserimento di urgenza del provvedimento nella seduta dedicata alle iniziative di sindacati ispettivo lamentando, inoltre, uno scoordinamento, in questo senso, fra giunta e ALiSa.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha ricordato che il provvedimento non ha prodotto nessun risultato fino al dicembre 2022 quindi il testo in votazione oggi sarebbe una proroga della proroga e ha annunciato la presentazione dell’emendamento per introdurre la clausola valutativa.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) si è associato alle critiche dei consiglieri di minoranza nella gestione del provvedimento e, più in generale, nella gestione del sistema sanitario ligure. Nel merito ha rilevato, fra l’altro, che la deroga è troppo lunga.

Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa) ha definito irrituale il percorso del provvedimento, in quanto era stato inserito nella manovra di bilancio 2022 e ha lamentato la mancanza di coinvolgimento del Consiglio regionale nell’elaborazione del disegno di legge.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) è entrato nel merito del provvedimento criticando la proroga in quanto non sarebbe adeguatamente motivata e lamentando l’assenza della quantità di strutture interessate che, dunque, non definisce la portata del disegno di legge. Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha criticato l’iter del disegno di legge rilevando che, in attesa di una riforma del sistema delle autorizzazioni all’accreditamento, viene ripetuto un provvedimento approvato a luglio 2022 e, peraltro, mai discusso in commissione.

Spiegano dal gruppo Pd: “La maggioranza chiede la proroga d’urgenza della Legge sugli Standard organizzativi strutturali e tecnologici delle attività di chirurgia ambulatoriale, ma né in commissione né in consiglio l’assessore Gratarola riesce a dare informazioni chiare sull’utilità e gli effetti della norma e pretende che la minoranza l’approvi a scatola chiusa. Malgrado la minoranza abbia dato la massima disponibilità a intervenire sul tema anche in maniera rapida (visto che siamo consapevoli dei ritardi che le prestazioni chirurgiche stanno subendo) scopriamo dagli uffici di Alisa, l’ente che dovrebbe gestire la sanità ligure, che non risulta nessuna richiesta di proroga e alle nostra domanda sul motivo della proroga, la risposta in commissione dell’assessore alla sanità è stata che, telefonicamente, ha avuto richiesta genericamente da ‘alcune aziende pubbliche’, e senza saper spiegare nel dettaglio i motivi dell’urgenza”.

“Una mancata risposta che fa sorgere il sospetto che quanto previsto dalla norma non fosse veramente necessario. La proroga, infatti, determina che per 18 mesi vengano sospesi gli standard previsti a luglio 2022 per la chirurgia ambulatoriale, facendo sorge spontanea la domanda se quegli standard sono sovradimensionati o se per quei 18 mesi gli ambulatori continueranno ad operare con standard inadeguati per la Regione stessa”.

Questo atteggiamento della giunta ci stupisce, perché di fronte alla massima apertura e responsabilità della minoranza, che in una settimana permette alla Giunta di portare in aula la legge e di approvarla, la maggioranza non dimostra nessuna chiarezza su un provvedimento i cui risultati non è dato conoscere. Senza contare che è stata anche negata la clausola valutativa che avrebbe determinato, per legge, che a marzo del 2024 avvenisse una valutazione dei risultati della legge negli enti autorizzati pubblici e privati. Continuiamo così a non sapere in quali condizioni opera la sanità ligure e approviamo norme la cui utilità è dubbia”, così i consiglieri del Gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che la richiesta di proroga non intende agevolare le strutture private specificando che la maggior parte delle problematiche di adeguamento sono nel settore pubblico. L’assessore ha spiegato che, più in generale, la tecnologia evolve e questo richiede un adeguamento delle strutture sanitarie, sulla base di nuove norme, per migliorare la parte, sia strutturale che organizzativa, dell’assistenza.