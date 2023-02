Fornitori e pagamenti, Ciangherotti: “Mai visto una amministrazione che si vanta di rispettare la legge. Tomatis e Pelosi ridicoli”

Albenga. “Quando pensi di averle lette tutte, puntualmente il sindaco di Albenga riesce a smentirti. Di più. Riesce a farti vergognare di essere rappresentato da una banda di incapaci. Riccardo Tomatis e l’assessore al bilancio Silvia Pelosi questa mattina si sono vantati pubblicamente di aver ottemperato alle norme imposte dalla legge relative al pagamento dei fornitori. Attraverso una nota congiunta, hanno voluto far sapere alla cittadinanza che il Comune di Albenga è virtuoso perché il pagamento dei fornitori è stato effettuato con 14 giorni di anticipo. Queste sono le persone che governano Albenga. A questo punto c’è da sperare che il 2024 arrivi al più presto”. E dura la reazione del consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti al comunicato stampa con cui l’amministrazione comunale ingauna ha fatto sapere di aver pagato in anticipo tutti i fornitori.

Spiega Ciangherotti: “Con la giunta guidata dal sindaco Tomatis siamo arrivati al punto di poter considerare motivo di vanto pubblico il rispetto dei parametri imposti dalle norme contabili. Ma qui siamo alla follia più totale. Pagare nei trenta giorni dalla data di fatturazione non è un atto di clemenza del sindaco nei confronti dei fornitori, ma è la legge che lo impone”.

“Da che mondo è mondo quindi non ci si vanta di rispettare la legge, tanto più quando a parlare pubblicamente sono un sindaco e un assessore al bilancio di un Comune – aggiunge il capogruppo albenganese -. Tra l’altro la norma stessa prevede pesanti penali per i Comuni che non rispettano il limite dei trenta giorni. Il comunicato diffuso in mattinata da Tomatis e Pelosi non è solo ridicolo, ma è anche vergognoso e irrispettoso dell’intelligenza delle persone”.

Secondo Ciangherotti, infine, “questa pseudo maggioranza si ricopre nuovamente di ridicolo nel tormentato tentativo di apparire misericordiosa agli occhi dell’opinione pubblica. Un fatto che rappresenta l’ennesimo sforzo vano di mascherare l’incapacità di amministrare la città. Per fortuna al 2024 manca sempre meno, anche se da cittadino albenganese non posso far altro che vergognarmi ogni giorno di più di questi rappresentanti”.