Football, Pirates ancora protagonisti sul mercato: preso Jerry Petrone

Albisola Superiore. I pirati non si fermano più e continuano nella campagna di rafforzamento del team senior. Per completare la rosa è arrivato alla corte di coach Alfredo Giuso Delalba un pilastro di rinforzo per la linea di attacco del team albi-savonese, un avversario di tante battaglie che ha deciso di continuare la sua onorata carriera con i Pirates 1984. Si tratta di Jerry Petrone uomo di linea che può giocare sia in attacco che in difesa.

Petrone vanta una lunga carriera nel football americano. Esordio con i Blue Devils , poi Skorpions Varese conquistando la piazza d’onore nel 2006, Giaguari Torino, Blacks Rivoli, Bills Cavallermaggiore con la piazza d’onore nel campionato di CIF9 nel 2012 e Blacks Bills Cavallermaggiore con cui vince il campionato di 2° divisione nel 2017, Giants Bolzano nel 2018 in 1° divisione, Reapers Rivoli in 2° divisione. Numerose presenze anche in nazionale senior con la convocazioni per i campionati europei sia nel 2008 che nel 2009 .

“Sono contento ed impaziente di iniziare questa nuova avventura – commenta Jerry Petrone -. Con parecchi ragazzi ci conosciamo da anni così come con coach Giuso che è stato anche mio allenatore in passato. Ho avuto un’ottima impressione da subito sia dell’organizzazione che della squadra e non vedo l’ora di poter scendere in campo. Possiamo fare sicuramente bene e da parte mia, darò tutto me stesso, come ho sempre fatto in ogni singola partita di ogni singola stagione”.

Ma i Pirates pensano anche al futuro. Come ogni società che si rispetti la base è il settore giovanile. In virtu’ di ciò, hanno inserito nel loro organico tecnico Massimiliano Delfino che si occuperà della riorganizzazione e dello sviluppo del settore flag junior e senior e dei programmi scuole. Delfino vanta una lunga carriera nel football italico, prima come giocatore con Tauri, Giaguari, Centurions , Tigers ed in seguito come allenatore nel 2019 dei Minotauri e Driadi flag football e Mastini Ivrea nel 2017 e Alfieri Asti in CIF9 nel 2022.

“Sono molto contento di entrare a far parte dell’organizzazione Pirates – dichiara Delfino – Mi piacciono le sfide ed in questo caso ancora di più perchè si tratta di sviluppare un settore flag a cui tengo particolarmente, sia attraverso il recruiting , sia con il programma flag per le scuole, di vitale importanza per ogni società. C’e piena sintonia con la dirigenza e con il direttore tecnico Alfredo Giuso con i quali abbiamo condiviso gli obiettivi a breve e lungo termine. I Pirates hanno le idee molto chiare in merito e mi sento onorato di essere stato scelto per questo progetto. Ho anche potuto apprezzare sia il lavoro che la preparazione dei ragazzi e delle ragazze che mi coadiuveranno . Gli allenamenti sia delle squadre junior che senior del flag , sono già iniziati e il nostro primo obiettivo è portare tutte le categorie alle finali di Grosseto. Inoltre stiamo già collaborando fattivamente con un plesso scolastico savonese in modo che per il 2024 possa disputare i campionati studenteschi. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma sono certo che raggiungeremo i nostri obiettivi. Quindi alziamo le vele e salpiamo”.