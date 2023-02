Folle corsa al volante in centro a Pietra: colpisce un’auto, mette a rischio pedoni e operai e scappa

Pietra Ligure. Follia questa mattina (10 febbraio) in centro a Pietra Ligure, dove un uomo sulla quarantina, alla guida di una Volvo, ha letteralmente generato il panico.

L’episodio è avvenuto in corso Italia: un’auto si trovava intenta a svoltare in via Ghirardi, quando è sopraggiunta la Volvo guidata dal quarantenne. Il mezzo, stando a quanto riferito lanciato ad una velocità di circa 100km/h, ha azzardato un sorpasso probabilmente senza accorgersi della presenza dell’altra auto, che cercava di svoltare.

A quel punto, l’impatto è stato inevitabile e violento. Entrambi i mezzi hanno riportato danni importanti, ma l’uomo alla guida della Volvo non si è fermato e ha proseguito la sua corsa o meglio, in questo caso, fuga.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma si è trattato probabilmente di una fortunata coincidenza poiché l’incidente è avvenuto nei pressi di un passaggio pedonale e in corrispondenza di un cantiere, dove erano presenti diversi operai rimasti molto scossi dall’accaduto.

Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale di Pietra Ligure che, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a rintracciare l’auto e il guidatore.

Come detto inizialmente, si tratta di un rappresentate di circa 40 anni ed era al volante di un’auto aziendale: è già stato convocato in comando e ora sarà sanzionato.