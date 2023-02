Festival, il savonese Sethu è il primo in classifica al “FantaSanremo”

Savona. Non un arrivo ma un punto di partenza questo Sanremo per il savonese Sethu con il brano “Cause perse”, primo artista in gara nella classifica del “FantaSanremo”.

“E’ una cosa incredibile che ha aggiunto una luce al Festival. Sono primo ma è avvenuto in modo abbastanza casuale e divertente. Il mio percorso musicale parte dal punk, passa dal rap e arriva al pop. In testa ho tante cose ma quello che mi interessa di più è portare a tutti la mia musica attuale” ha detto il cantante savonese.

Un nome particolare che è anche un omaggio ad un album dei Nile “At the gate of Sethu” e che ha visto una interpretazione originale delle cover di ieri sera con il brano “Charlie fa surf” dei Baustelle, insieme ai Bnkr44.

E nelle dichiarazioni dei cantanti dedicati alla nostra regione c’è spazio anche per un pizzico di “Liguria Pride” lanciato proprio dal cantante “made in Savona” Sethu: “È un orgoglio poter rappresentare la mia città a Sanremo. Portiamola in alto, questa Liguria!”.

Il FantaSanremo è un fantasy game basato sul Festival della canzone italiana: organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara, di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano. È divenuto un fenomeno nazionale con l’edizione 2022, in cui ha raggiunto il mezzo milione di squadre iscritte e molti degli artisti in gara si sono prestati al gioco, arrivando persino a coinvolgere il conduttore e direttore artistico Amadeus. Le regole sono simili a quelle del Fantacalcio.