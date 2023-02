Festa del gatto, la storia della piccola “Lulu”: una vera mascotte del quartiere di Albenga

Albenga. Il 17 febbraio si celebra la festa dei nostri amici gatti. Una giornata intera dedicata a loro, misteriosi e magnetici, capaci di fare breccia nel cuore di milioni di italiani semplicemente con uno sguardo.

Sui piccoli amici a quattro zampe ecco una storia che arriva da Albenga, più precisamente in via Balletti, dove è facile imbattersi nella gatta più paparazzata dei social… Lulu, infatti, così si chiama la gatta dei coniugi Lanfranco, è diventata la mascotte del quartiere.

Il suo papà Bruno, quando esce per fare piccole commissioni nei dintorni, come ad esempio a fare la spesa nel negozio di alimentari vicino, viene accompagna come un’ombra da Lulu fino all’incrocio con via Leonardo Da Vinci e il suo ritorno viene atteso dalle Opere Parrocchiali fino al suo rientro a casa.

Oppure quando alla sera la mamma Tina accompagna la loro fedele cagnolina Lilla per una passeggiata, la gatta Lulu è sempre presente come “bodyguard” durante il percorso.

Molte volte viene vista mentre aspetta sotto casa o che gira nella zona: subito partono i tamtam sui social preoccupati per il possibile smarrimento della gattina, ma non è così in quanto lei aspetta il suo papà o la sua mamma, pronta a ricevere tante coccole… E nell’attesa non manca, magari, anche una caccia ai topini.

Quella di “Lulu” è una delle tante storie che oggi, 17 febbraio, festa del gatto, viene raccontata per celebrare i nostri amici felini, a volte schivi e diffidenti, ma in realtà pieni d’amore e di attenzioni…

Il 17 febbraio 2023 si celebra la 33esima Festa del Gatto in Italia: la ricorrenza si celebra anche in altri Paesi del mondo, sebbene in date diverse. L’obiettivo è quello di esprimere l’amore per i gatti ma anche quello di sensibilizzare all’adozione e contro l’abbandono. La data? In primis per il fatto che il segno zodiacale che festeggia il compleanno in questa giornata è l’Acquario, un segno ritenuto particolarmente vicino ai gatti in quanto è il segno degli “spiriti liberi” e degli anticonformisti. E poi, stando a molti detti popolari, il mese di febbraio viene associato a gatti e streghe: il numero 17, invece, potrebbe essere associato al gatto nero e all’ormai desueta ma sempre nota credenza che porti sfortuna, ma è anche il numero letto come “1 vita per 7 volte”, in riferimento alla credenza che i gatti abbiano 7 vite.