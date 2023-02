“Fai rotta per la terra di goduria”: Lastrico diventa Colombo nello spot della Liguria a Sanremo

Liguria. È andato in onda poco dopo la mezzanotte al Festival di Sanremo, giusto dopo il disastro combinato da Blanco sul palco dell’Ariston, lo spot che la Regione Liguria ha ideato per promuovere il territorio. Dopo Elisabetta Canalis si è tornati su testimonial genovesi: Maurizio Lastrico e Alice Arcuri diretti da un ligure ormai d’adozione, Fausto Brizzi (è marito dell’ex campionessa di lancio del martello e vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis).

Come anticipato da qualche giorno, Lastrico ha interpretato un Cristoforo Colombo un po’ rivisitato che alla fine decide di non intraprendere il suo viaggio e chiude con una terzina dantesca: Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria.

Lo spot diventerà il video di promozione turistica della campagna primaverile in vista dell’estate.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta: “Verrà trasmesso in ciascuna delle serate del Festival fino alla finale di sabato 11 febbraio; in primavera, poi, la cartolina di promozione turistica andrà in onda, in un formato più ampio, sulle reti televisive nazionali e sulle piattaforme social, in occasione della campagna di valorizzazione primavera/estate della Liguria. Con la leggerezza e l’ironia tipiche dei liguri racconta la bellezza della nostra terra, che, come viene raccontato dal protagonista, ha già tutto quello che si può desiderare, tanto da rinunciare al viaggio alla scoperta dell’America. Certamente il Festival di Sanremo rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per la nostra regione, un palcoscenico unico, di grande rilevanza anche sotto il profilo economico e turistico per tutto il nostro territorio e che resta al centro dell’attenzione mediatica di tutto il Paese, oltre ad essere visto in tutta Europa. Esserci, come Regione, è quindi strategico per poter proseguire in quel lavoro di promozione del nostro territorio che sta portando, anno dopo anno, a risultati sempre migliori dal punto di vista turistico, rendendo realtà il nostro progetto di destagionalizzazione, per una Liguria accogliente e vitale tutti i mesi dell’anno”.

Toti era presente ieri alla prima serata del Festival e ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Siamo onorati e orgogliosi della presenza al Festival di Sanremo del capo dello Stato − ha detto Toti − questa terra è fortemente legata al presidente Mattarella, a cui siamo grati per le numerose visite che ha già effettuato in Liguria, dalle Pertiniane del 2016 a Stella e a Savona fino agli 80 anni dell’Istituto Gaslini di Genova, e per la vicinanza e l’affetto profondi che ci ha dimostrato dopo la tragedia del Ponte Morandi, fino all’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, nel 2020. La sua presenza nella serata inaugurale penso sia di ottimo auspicio per questo Festival, che si conferma un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale e a cui rivolgo un augurio di grande successo”.

I NUMERI DELLO SPOT

“Lo spot della Liguria, firmato dal grande regista Fausto Brizzi, è già virale. Il nostro Cristoforo Colombo – Maurizio Lastrico che consiglia di mettere sul navigatore la Liguria, convinto a non andare in America dall’attrice genovese Alice Arcuri, è stato visto da 11 milioni di telespettatori”.

È il commento a margine della prima serata del Festival del presidente Toti: “Secondo i dati diffusi dalla Rai, il programma è stato seguito da 10 milioni e 757mila persone, pari al 62,4% di share. La pubblicità, un’ironica rivisitazione del viaggio di Cristoforo Colombo, è scandita dal claim promozionale ‘Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria'”.

“Il Festival di Sanremo è un palcoscenico prezioso ed unico per la Liguria, come dimostrano gli ottimi dati d’ascolto registrati ieri sera: il nostro territorio è entrato nelle case degli italiani e non solo, dato che il Festival è da sempre seguito anche in Europa e in tanti altri Paesi in giro per il mondo – conclude il presidente – La presenza al Festival della Regione è un’occasione per migliorare ulteriormente i numeri del turismo, che già nel 2022 aveva registrato presenze da record, facendo conoscere le nostre bellezze e la nostra cultura ad un pubblico dal respiro internazionale. Ora la Liguria è la protagonista assoluta”.