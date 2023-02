Ex Savam, Città del Vetro si prepara a demolire il forno Oscar: si avvicina la riapertura della strada

Altare. Città del Vetro pronta a demolire il forno Oscar ed effettuare i lavori di messa in sicurezza del forno San Rocco, i due manufatti critichi che hanno causato la chiusura della strada principale del paese. Sono, infatti, in fase di compimento le rilevazioni di cantiere necessarie per presentare alla Soprintendenza la domanda di autorizzazione.

A dare la notizia è il Comune, che comunica di aver ricevuto ieri (9 febbraio) una nota da parte della società.

Già la scorsa settimana, durante il consiglio comunale straordinario che si è tenuto a Villa Rosa, il responsabile di Città del Vetro, Vincenzo Ricotta, aveva annunciato la volontà della società di intervenire secondo quanto stabilito dalla relazione dell’Università di Genova: “Abbiamo già speso 6 milioni e presenteremo l’istanza per la richiesta a demolire i due manufatti critici”, aveva assicurato in quell’occasione.

Rassicurazione che ora sta per diventare ufficiale: una volta terminate le rilevazioni, la società ha disposizione 30 giorni per presentare i documenti. Con l’autorizzazione della Soprintendenza potranno poi iniziare i lavori che non dovrebbero durare più di qualche settimana.

Un grande sollievo per gli altaresi che iniziano a vedere la luce fuori dal tunnel: la chiusura di via XXV Aprile e parte di via Cesio, infatti, dura ormai da ottobre, sono quindi oltre 4 mesi che il paese è diviso in due con ripercussioni non solo sulla viabilità ma anche e soprattutto economiche.