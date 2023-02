Ex mattatoio Alassio, stanziati 600mila euro: via libera al completamento dei lavori di ristrutturazione

Alassio. Approvando il Bilancio di Previsione, il Consiglio Comunale ha di fatto messo la parola fine al complesso iter di ristrutturazione degli edifici dell’Ex Mattatoio. Con gli ultimi 600mila Euro si andranno infatti a completare le dotazioni tecniche, il completamento dei due plessi e della parte esterna.

“Un’altra promessa mantenuta nei confronti degli alassini e del rione La Fenarina – il commento di Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici, che proprio dai banchi del Consiglio ricorda il complesso iter che ha caratterizzato l’intervento, trasversale a più amministrazioni, incagliato in una vertenza legale che si è risolta grazie all’impegno dell’Assessorato agli Affari Legali gestito dall’Assessore Franca Giannotta – Il progetto è potuto proseguire dopo che questa amministrazione ha trovato un accordo stragiudiziale con la proprietà confinante Zancanaro, dando un impulso determinante alla ripresa dei lavori. In contemporanea sta anche proseguendo il programma di Edilizia Residenziale Sociale con la creazione di 8 alloggi per gli alassini”.

“Questo risultato – il commento del Sindaco Marco Melgrati – è opera di tutta questa amministrazione come gruppo, interessando tutti i settori lavori pubblici, urbanistica, bilancio e sociale e che sta già coinvolgendo turismo e cultura per la destinazione d’uso che si deciderà di assegnare al rinnovato plesso. Un lavoro di programmazione con una visione ben precisa delle esigenze del nostro territorio e nello specifico del rione La Fenarina”.