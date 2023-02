Escort online, in aumento truffe e crimini: il caso di un 40enne savonese

Savona. Anche un 40enne savonese è rimasto vittima dell’aumento di truffe e crimini legati al fenomeno delle escort online. Si moltiplicano, infatti, gli adescamenti dalle inserzioni, che poi si rivelano fasulle e non solo.

Sono diversi i fatti balzati agli onori delle cronache nell’ultimo periodo, tutti con risvolti negativi per i soggetti coinvolti: tentativi di rapina, estorsioni e sfruttamento, questi i reati riscontrati dalle forze dell’ordine che stanno svolgendo le indagini del caso.

Al vaglio sia sistemi di sfruttamento quanto richieste estorsive a danno degli ignari clienti una volta ripreso, con telecamere nascoste e video, l’incontro con la escort.

Tra le vittime un 40enne savonese che ha affrontato una lunga trasferta per recarsi a Varedo, in Lombardia, dove avrebbe dovuto incontrare una escort che gli aveva promesso una serata piccante. Giunto sul posto, lo sventurato si è reso conto che la foto pubblicata su internet non aveva nulla a che fare con la donna che gli si è parata davanti. La truffatrice, una 32enne tossicodipendente con precedenti per detenzione di stupefacenti, è passata poi ai “fatti”, cercando di sottrarre del denaro all’adescato.

In suo aiuto è accorso un complice, un uomo più giovane che ha sfondato un vetro dell’auto del savonese e poi, spalleggiato dalla finta escort, lo ha malmenato con pugni e spintoni, derubandolo dei suoi averi.

Il 40enne è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, con una prognosi di ben venti giorni per trauma cranico e altre ferite subite nel corso dell’aggressione. La donna è stata poi individuata dai carabinieri: gli accertamenti investigativi sono ancora in corso e non si escludono altri casi o episodi specifici che hanno coinvolto altri savonesi alla ricerca di una “serata hard” diventata poi un vero e proprio incubo.