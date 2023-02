Elezioni comunali, appello del segretario Pizzorno (Udc): “Unità nel centro destra”

Savona. L’UDC savonese con il suo segretario provinciale Roberto Pizzorno è impegnato in tutti i comuni che vanno al rinnovo elettorale a presentare candidati di partito per portare i valori del movimento cattolico che nelle ultime elezioni regionali del Lazio ha avuto un lusinghiero risultato nelle urne.

Pizzorno nei giorni scorsi ha incontrato, a Roma, il segretario nazionale Udc, onorevole Lorenzo Cesa in vista delle prossime elezioni amministrative in provincia di Savona: “Il nostro principale impegno è di appoggiare liste unitarie del centro destra di governo che a livello nazionale sta facendo molto bene. Purtroppo gli alleati si stanno tenendo le mani libere nel sostegno alle varie liste facendo prevalere più la scelta della sicura vittoria con chiunque sia all’unità politica sul territorio e di una scelta ponderata dei vari candidati sindaci di unità del centro destra”.

Roberto Pizzorno lancia un appello agli alleati all’unità di tutti i partiti del centro destra a mettere da parte posizioni rigide modello bandierine di antica memoria e fare uniti una sintesi sulle migliori persone candidati sindaco per vincere le elezioni, la migliore squadra e il miglior programma valoriale: “L’esperienza ci dice che dove la coalizione si è irrigidita senza un dialogo reciproco ci siamo divisi e abbiamo perso tanti comuni ben amministrati consegnati a liste multi-colori che poi al momento di governare finivano nell’immobilismo. L’UDC vuole la politica del fare e non dell’immobilismo buono solo per le statistiche nazionali e regionali”.

E sui comuni al voto Pizzorno afferma: “ Ad Alassio l’Udc sostiene con forte convinzione il Sindaco uscente Marco Melgrati non solo perché esponente granitico del centro destra unito ma anche perché è ottimo sindaco che la cittadinanza ama affidandogli ben tre mandati da primo cittadino. Anche sul pino valoriale non ci può essere miglior interprete dei nostri programmi elettorali incentrati sulla politiche sociali, su famiglia, giovani, anziani. Non si può non rimanere senza parole davanti all’impressionante numero di opere pubbliche fatte in questi 5 anni come la valorizzazione architettonica della città, la politica di abbattimento di barriere architettoniche, la scuole tutte rinnovate, il piano parcheggi, i rinascimenti degli arenili la perla di Alassio e il pretrattamento fognario. Ciò va connesso con l’ottima gestione dei conti pubblici. Un Comune sano che investe molto senza fare mutui va preso ad esempio. Sicuramente l’UDC non può trovare posto laddove ci sono candidati di estrema sinistra o transfughi che usano l’iscrizione a partiti di destra per sostenere politiche radicali di sinistra. Siamo certi che il Sindaco Melgrati sarà capace di recuperare anche figure di primo piano nel terzo settore dando voce al mondo cittadino del volontariato che trova in Alassio terreno fertile”.

E ancora: “A Ceriale solo recentemente abbiamo avuto un primo incontro tra i partiti della coalizione. Anche in questa città prendiamo atto che i partiti della coalizione guardino al civismo rispetto a candidati e politiche di coalizione. Siamo impegnati a trovare una sintesi che porti alla più forte lista di area di centro destra che sbarri la strada alla lista di sinistra dell’attuale Vicesindaco Giordano e di una eventuale lista grillina, il partito dei no. Ceriale ha bisogno di continuare a crescere essere attrattiva di investimenti privati e lo può fare non con l’immobilismo che ha regnato in questi 5 anni emblematico il recente voto negativo del Consiglio comunale alla pratica urbanistica della T1, ferita aperta per la cittadina. Infatti per noi occorre arrivare presto a salvare quell’area dal degrado in cui oggi versa lasciando alla proprietà una equilibrata proposta di utilizzo di queste aree. Purtroppo non è colpa della politica come è finita questa importante edificazione. Oggi nella situazione economica in cui ci troviamo è da lodare e non demonizzare l’iniziativa dei proprietari. Con i nostri candidati valorizzeremo anche la frazione di Peagna che avrà voce in consiglio comunale”.

“A Laigueglia, stiamo aspettando che gli amici della Lega ci convochino per aprire una riflessione sull’Amministrazione della città nel frattempo non possiamo dimenticare l’ottimo lavoro svolto dalle amministrazioni Maglione negli anni passati. Secondo noi la nuova amministrazione deve lavorare nella continuità con le molte opere di miglioramento architettoniche del paese marinaro dove saremo impegnati a favore delle famiglie. Laigueglia deve scollarsi di dosso questa desolante immagine di borgo vivo tre mesi all’anno vogliamo dare servizi alle famiglie perché diventino nuovi residenti per far vivere il borgo tutto l’anno come si merita”.

“In Valbormida, Carcare e Cengio, a Rialto e Sassello, stiamo lavorando per essere presenti con il nostro impegno in ogni comune al rinnovo. In primis nel campo sociale e sanitario adeguati che spettano ad una vasta area di territorio che non si può lasciare indietreggiare verso un nuovo isolamento ma bensì verso una politica di maggiore integrazione a livello provinciale cogliendo anche iniziative di grande portata economica come l’essere il retro porto di Vado e Savona” conclude il segretario Udc.