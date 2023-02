Eccellenza, Imperia. Matteo Solari ritrova panchina: “Vivo per queste emozioni”

Imperia. Dopo la separazione con il Vado, che poi ha ingaggiato Marco Didu come sostituto, per mister Matteo Solari è stato un periodo di astinenza dalla panchina durato sette mesi. Tuttavia non era una novità trovarlo a vedere qualche partita nel weekend, volendosi tenere aggiornato in vista della prossima chiamata. Si vociferava già di un contatto successivo all’esonero di Alessandro Lupo, ora è diventato concreto a seguito delle improvvise dimissioni di Gian Luca Bocchi dopo la sconfitta casalinga contro il Busalla: Solari-Imperia si è fatto, a lui la guida tecnica dei neroazzurri.

“Rientrare in panchina fa parte di una di quelle emozioni per le quali vivo – dichiara con entusiasmo il tecnico -. Non è stato facile stare fermo ma non ho buttato via il tempo, andando anche a vedere degli allenamenti. Mi sento pronto e sono entusiasta per questa nuova sfida. Ho avuto la fortuna di allenare sempre in squadre importanti come Cairo, Albenga e Vado. Ora mi trovo in un’altra piazza storica che ha delle pretese e sono orgoglioso che la società abbia scelto me“.

L’impatto con la squadra al primo allenamento è stato positivo soprattutto, a detta sua, sotto l’aspetto dell’intensità e dell’atteggiamento. Al momento sesta e a sei punti dal secondo posto, l’Imperia ha necessità di trovare maggiore serenità. Come dice Solari: “Il gruppo deve risollevarsi solamente a livello psicologico, evitando di pensare a quello che è successo prima ma rimanere focalizzato su ciò che vuole fare oggi. Ci sono le possibilità perché c’è del potenziale e sono convinto che ci sarà modo di lavorare bene: loro sono consapevoli che possono fare più di così“.

Sarà interessante, inoltre, rivedere assieme il duo gialloblù che unisce tecnico a Francesco Saviozzi. Più di 40 reti messe a segno tra Promozione ed Eccellenza nella sua Cairese: “Felice di ritrovarlo. Ora farà di tutto per riaccendere le polveri e fare gol importanti in questa parte finale della stagione”.

“Lavoreremo per far sì che l’Imperia possa ambire a tornare in Serie D, o attraverso la Coppa Italia o i playoff. Sarà difficile ma ce la metteremo tutta” conclude.