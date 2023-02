Eccellenza. La Voltrese espugna il Borel: è notte fonda per il Finale

FINALE 0 vs VOLTRESE 2 (39′ Owusu, 71′ Iraci)

45′ + 3′ E finisce qui! La Voltrese batte un Finale sempre più in difficoltà.

45′ Tre minuti di recupero e la Voltrese effettua l’ultimo cambio: fuori Canovi per Bruno. Il Finale è in stato di shock.

43′ Ecco il momento di Scalzi che rileva Lobascio.

37′ Fuori Osuwu per Porrata, ecco la mossa di Sciutto.

34′ Chiarlone evita la ripartenza genovese e rimedia il giallo.

33′ Messina fa partire un cross che diventa involontariamente un tiro all’incrocio dei pali. Secondelli effettua una grande parata ma prende una bella botta contro il palo. Ripresosi dopo il soccorso della panchina, l’estremo difensore riprende a giocare.

28′ Trevisano, Belvedere e Genta per Vierci, Guasco e Risso: le prova tutte Balleri.

26′ Iraci raddoppia! Illiante sbaglia completamente il posizionamento sulla punizione da medio-lunga distanza e cerca di tornare in posizione e smanacciare come può. Sulla respinta c’è il numero 5 che ribatte due volte a rete: la prima è deviata, la seconda è in rete ed è una doccia gelata per i finalesi.

24′ Puddu fa fallo su Guarco e viene ammonito. In effettua un altro cambio la Voltrese: Tussellino al posto di Grigò.

18′ Esce proprio Moretto: al suo posto ecco Bianchino.

17′ Ammonito anche Moretti per una scivolata irregolare su Vierci. Andamento nervoso della gara.

15′ Guarco interviene fallosamente su Scalia e rimedia il giallo.

14′ Ancora un tiro da fuori ma sempre dal risultato sbilenco. Chiede calma ai suoi Balleri.

8′ Ci prova anche Vierci ma stavolta la sfera finisce abbondantemente alta sopra la traversa. Il Finale deve attaccare con maggior convinzione per trovare il gol, la Voltrese è attenta.

7′ Puddu avanza e tenta la conclusione da fuori: Secondelli blocca, ma il giocatore giallorossoblù ha fatto bene a provarci.

Ecco l’inizio della ripresa: nessun cambio tra le due formazioni.

Secondo tempo

45′ +1′ E con la conclusione da fuori di Risso, parata dall’estremo difensore ospite, si conclude la prima frazione: genovesi in vantaggio per 1 a 0.

45′ Un solo minuto di recupero prima del termine dei primi quarantacinque minuti.

44′ Sako finisce a terra e lamenta il fallo da rigore commesso da Secondelli. L’arbitro prima segnala il fuorigioco, poi ammonisce il numero 9 per simulazione.

39′ Vantaggio Voltrese! Owusu prende di testa il palo ma la sfera entra! Pietrificata la difesa giallorossoblù, cambia il parziale al Borel.

38′ Palo di Grogò! La conclusione del numero 10 viene intercettata da Illiante, quindi si va dalla bandierina.

36′ Bettati stende Dagnino al limite dell’area e si becca il primo cartellino della partita.

35′ Risso viene lanciato a rete ma la bandierina del guardalinee si alza. Sako, in questo momento, appare decisamente compassato dal momento dell’errore.

30′ Basso effettua un retropassaggio ad Illiante e per poco non si combina il pasticcio: Moretti si avventa pericolosamente e l’estremo difensore è costretto al rilancio immediato.

22′ Finale vicinissimo al gol! Sako viene servito da Vierci a pochi passi dalla porta per colpire ma Secondelli mura ed evita la capitolazione. Occasione ghiottissima per la squadra di Balleri.

19′ Finale che continua ad attaccare con convinzione. Voltrese più attendista negli ultimi minuti.

12′ Basso provvidenziale su Guarco che aveva calciato in porta indisturbato all’interno dell’area: la scivolata dell’ex Albenga salva i suoi.

9′ Gasco prova la conclusione da fuori dopo essersi ritrovato la sfera tra i piedi dopo un rimpallo: tentativo potente ma che finisce a lato.

2′ Parte subito forte il Finale, rapido per tentare di colpire immediatamente. Anche la Voltrese fa lo stesso: si preannuncia una partita interessante.

Partiti, incomincia la partita!

Primo tempo

Le formazioni:

Finale: 1 Illiante, 2 Basso, 3 Messina, 4 Scalia, 5 Chiarlone, 6 Puddu, 7 Vierci, 8 Dagnino, 9 Sako, 10 Risso, 11 Gasco. A disposizione di mister David Balleri ci sono: 12 Mondino, 13 Arzarello, 14 Caligaris, 15 Marangi, 16 Belvedere, 17 Brollo, 18 Genta, 19 Cristaldi, 20 Trevisano.

Voltrese: 1 Secondelli, 2 Fontana, 3 Cecon, 4 Guarco, 5 Iraci, 6 Bettati, 7 Canovi, 8 Moretti, 9 Lobascio, 10 Grigò, 11 Owusu. A disposizione di mister Massimo Sciutto ci sono: 12 Canciani, 13 Carta, 14 Severi, 15 Scalzi, 16 Coulibaly, 17 Porrata, 18 Bianchino, 19 Tossellino, 20 Bruno.

Dirige l’incontro la terza genovese guidata da Giovanni Galletti, coadiuvato da Michele Bernardini e Luigi Arado.

Finale Ligure. Buon pomeriggio a tutti quanti i nostri lettori dallo stadio Felice Borel. La posta in palio dell’incontro odierno è decisamente importante nella lotta salvezza: la squadra di Balleri, penultima a 16 punti, incontra la Voltrese quart’ultima a quota 19. I genovesi non vincono da novembre ma sono consapevoli del momento di difficoltà dei giallorossoblù, reduci da tre sconfitte consecutive e con il Rapallo autore di un sorpasso, quindi sarà importante per loro confermare la buona prova offerta contro la capolista Albenga. Per poter riaccendere ancor di più questa bagarre, quindi, i finalesi hanno un unico risultato da provare raggiungere: i tre punti, oggi pesano particolarmente anche a livello motivazionale.