Eccellenza, Finale ancora ko. Cappa duro: “Senza mentalità. Si può retrocedere ma con dignità”

Finale Ligure. Momento veramente delicato quello in casa Finale. La sconfitta odierna contro la Voltrese è la quarta consecutiva, oltre ad un persistente blocco a livello mentale e soprattutto offensivo. Infatti è dal 2-1 casalingo alla Sestrese che la squadra di Balleri non realizza una rete. Insomma, con il sorpasso del Rapallo ora sono i giallorossoblù ad essere in piena zona retrocessione, ovvero al penultimo posto e a quattro punti dai genovesi.

Il presidente Candido Cappa, intervenuto al termine dell’incontro odierno, si è espresso decisamente contrariato dall’atteggiamento collettivo. “La squadra non reagisce molto ed è senza mentalità – dichiara -. Ora bisogna passare dalle parole ai fatti e, in caso, retrocedere ma con dignità“.

Certo è che tra una costruzione lampo dell’organico, l’assenza del pubblico e, in aggiunta, il cambio di allenatore, quella del Finale non è stata un annata così serena. Anzi, la più complicata delle ultime stagioni. Per Cappa, tuttavia, bisogna andare oltre alle problematiche: “Non sono attenuanti e vogliamo giocarcela fino all’ultimo. Finché c’è vita c’è speranza, può succedere di tutto da qui alla fine”.