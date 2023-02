Eccellenza, Albenga sconfitto dalla Genova Calcio: pagato caro un primo tempo opaco

GENOVA CALCIO 2 (12′ Gnecchi, 24′ Tomé) – ALBENGA 1 (47′ Sogno)

Finisce qui. L’Albenga perde 2 a 1 pagando un primo tempo sotto tono e al cospetto di una Genova Calcio in grande spolvero.

95′ Grandoni scodella per De Sousa. Conclusione a lato.

91′ Si chiude il primo dei cinque minuti di recupero.

90′ Ottonello per Diakhate nella Genova Calcio.

86′ Occasione Genova Calcio ma Scalvini dice “no” deviando in angolo.

85′ Scontro a centrocampo. Graziani dolorante a terra. L’attaccante si rialza.

81′ Forcing offensivo dell’Albenga. La Genova Calcio ribatte colpo su colpo.

80′ Cambio nella Genova Calcio. Maisano inserisce Lupi al posto di Pastorino.

78′ Fase di stallo della partita.

71′ Fallo di Garibbo su Pastorino sanzionato col cartellino giallo. Maisano manda in campo Mazzotta per Tomè.

67′ Sogno segna rubando palla a Dondero ma la sfera era uscita, corner per l’Albenga.

61′ Altra tegola per l’Albenga. Si fa male Gargiulo. Al suo posto Mastrippolito.

59′ Ancora l’Albenga. Graziani da appena dentro l’area tira a incrociare. Super Dondero smanaccia in corner.

58′ Albenga vicino al pareggio. Beluffi sulla sinistra tocca per Graziani che arriva a rimorchio. Rigore in movimento calciato rasoterra fuori di poco.

55′ Doppia spizzata, prima di De Sousa poi di Graziani. Grande chiusura di Pandiscia, che spazza in corner.

52′ Buon piglio dell’Albenga, che ora riempie meglio l’area avversaria. Il maggior presidio delle fasce favorito da questo assetto dà maggiori sbocchi alla manovra.

51′ Tomè entra fallosamente su Gargiulo. Ammonito.

47′ Cross dalla destra. Sogno di testa non sbaglia. Grande inizio ingauno!

46′ Come due settimane fa a Voltri, Buttu ridisegna l’Albenga passando al 4-4-2. Entrano Barisone e Beluffi al posto di Gibilaro e Scarrone. Graziani si allarga sulla fascia.

Secondo tempo

Termina un primo tempo che ha visto un Albenga opaco a fronte di una Genova Calcio attenta e molto più precisa nella costruzione/finalizzazione della manovra.

45’+1 Albenga vicino al goal. Corner dalla sinistra. De Benedetti stacca bene ma la sua zuccata si infrange contro la traversa.

45′ Gnecchi migliore in campo fino a questo punto prova la conclusione da pochi passi rispetto al palo. La difesa ingauna fa muro.

42′ Uno-due tra Pastorino e Riggio, con quest’ultimo che fa partire un bel cross teso su cui però nessuno riesce a intervenire.

36′ Genova Calcio sul velluto. Azione che parte dal basso e che porta dopo una fitta rete di passaggi Tomé al goal. Diakhate ha però tardato di un secondo di troppo l’ultimo passaggio. Rete annullata per fuorigioco. Nel frattempo mister Buttu è costretto a effettuare il secondo cambio: Trofo lascia il posto a Garibbo.

32′ Diakhate contende un pallone a Gargiulo e lo aggira. Conclusione sbilenca a lato.

30′ Grandoni si appresta a battere una punizione del cuore dell’area. Tutto fermo però perché Riggio si accascia a terra. I locali lamentano un colpo proibito da parte di un avversario ma l’arbitro non estrae cartellini.

27′ L’Albenga prova a reagire con Sogno, ma il suo tiro dalla distanza viene rimpallato dai difensori. Sogno e De Sousa arretrano entrambi per collegare il gioco e liberarsi dai due colossi Capotos e Maisano. Così facendo l’Albenga “svuota” troppo l’area della Genova Calcio non riuscendo a colpire.

25′ Genova Calcio perfetta fino a questo momento, Albenga troppo “schiacciato” in occasione della seconda rete e imperdonabile l’aver lasciato tutto solo al centro dell’area l’attaccante biancorosso.

24′ Bellissima azione della Genova Calcio che trova il raddoppio. Circolazione palla che libera il terzino Pandiscia nei pressi dell’area. Cross al bacio per la testa di Tomé che, indisturbato, mette alle spalle di Scalvini.

22′ Diakhate vince il duello con De Benedetti ma sbaglia il suggerimento al centro dell’area. Palla tra le braccia di Scalvini.

21′ Gnecchi ispiratissimo. Punizione dalla lunga distanza battuta in modo “originale” con due giocatori a schermare il primo tocco, utile per far girare Gnecchi e farlo calciare. Palla di poco sopra alla traversa.

20′ Errore in impostazione dell’Albenga. Tomè si invola verso l’area avversaria. De Sousa lo ferma trattenendo la maglietta e viene sanzionato con il cartellino giallo.

18′ Mister Buttu deve già fare un cambio: Moi, forse acciaccato, lascia il posto nel terzetto difensivo a De Benedetti. Tatticamente non dovrebbe cambiare nulla.

15′ Partita in cui i duelli saranno importanti. Tra i più “gustosi” quello tra il mediano ingauno Trofo e il trequartista genovese Pastorino, con il primo già abile nello sradicare un paio di palloni e il secondo pericoloso in proiezione offensiva. A pochi metri di campo, il play dei padroni di casa Serinelli avrà il compito di “silenziare” le frequenze di Graziani.

12′ Genova Calcio in vantaggio! A seguito di un corner, la palla finisce tra i piedi di Gnecchi che, dal limite, prende la mira e fa partire un tiro velenosissimo che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Scalvini.

10′ Inizio gara con costanti cambi di fronte, tra due formazioni con impianti di gioco e automatismi ben riconoscibili. Per i meno avvezzi al calcio dilettantistico, non deve stupire la designazione di un arbitro addirittura di Catania, pratica consueta per quanto possa sembrare bizzarra trattandosi di dilettanti.

9′ Bella azione dell’Albenga: Anselmo crossa per l’accorrente Gibilaro, tiro a incrociare che attraversa tutto lo specchio della porta. Nessuno riesce a trovare la deviazione vincente.

7′ Gnecchi show sulla sinsitra. La mezzala corre palla al piede e si incunea in area. La difesa ingauna riesce a liberare.

5′ Pastorino recupera palla sulla trequarti. Sitazione di 3 vs 2. Il dieci genovese tocca largo per Gnecchi, che però viene chiuso da Scarrone. Poco dopo ci prova ancora Gnecchi ma il suo tiro viene rimpallato.

1′ L’arbitro fischio l’inizio delle ostilità. Albenga incaricato del calcio di inizio. Modulo 3-4-1-2 per la squadra ingauna che schiera fin da subito il tridente pesante: Graziani a sostegno della coppia Sogno-De Sousa. Beppe Maisano schiera i suoi con il modulo 4-3-1-2. L’ex Cairese Pastorino è il fantasista dietro alla coppia avanzata.

Primo tempo

Albenga: 1 Scalvini, 2 Gibilaro; 3 Moi; 4 Trofo; 5 Scarrone, 6 Gargiulo; 7 Graziani T; 8 Grandoni; 9 De Sousa; 10 Sogno; 11 Anselmo. A disposizione: 12 Radu, 13 Mastrippolito; 14 Garibbo; 15 Favara; 16 De Benedetti F; 17 Beluffi, 18 Giudice; 19 Arigo; 20 Barisone. Allenatore: Pietro Buttu.

Genova Calcio: 1 Dondero; 2 Pandiscia; 3 Riggio; 4 Maisano Francesco; 5 Capotos; 6 Serinelli; 7 Gnecchi; 8 Bruzzone; 9 Diakhate; 10 Pastorino; 11 Tomè. A disposizione: 12 Parodi; 13 Russo; 14 Milite; 15 Calvi, 16 Mazzotta; 17 Kovacs; 18 Ottonello; 19 Lupi; 20 Boero. Allenatore: Giuseppe Maisano.

Arbitro: Elia Nunzio Maria Salerno di Catania. Guardalinee: Ettore Walter Isolabella e Luca Degiovanni di Novi Ligure.

Genova. La corsa alla promozione in Serie D dell’Albenga passa dallo stadio “Italo Ferrando”. Avversaria di giornata, la Genova Calcio. Una sfida insidiosa perché a dispetto dei 23 punti di differenza in classifica la Genova Calcio è una squadra da prendere con le molle per qualità degli interpreti e perché la formazione di Maisano sarà determinata a evitare la quarta sconfitta consecutiva dopo quelle con Forza e Coraggio, Cairese e Lavagnese.

La classifica alla vigilia del match: Albenga 53; Lavagnese 42; Cairese e Forza e Coraggio 40; Campomorone Sant’Olcese 37; Imperia 36; Arenzano 35; Atheltic Club 32; Rivasamaba 31; Genova Calcio 30; Angelo Baiardo 29; Busalla 28; Taggia 27; Voltrese e Sestrese 22; Rapallo 20; Finale 16; Canaletto 12.