Eccellenza, Albenga. Marinelli: “Emozionato, siamo quasi in Serie D”

Un Simone Marinelli raggiante a margine del successo per 4 a 1 contro il Campomorone Sant’Olcese. La vittoria contro i genovesi consente alla squadra di mantenere 11 punti di vantaggio sulla Lavagnese seconda della classe.

Il presidente ingauno ha elogiato tutto l’ambiente, chiamato a raccolta in settimana visto che secondo il presidente c’era stato un “raffreddamento” nelle ultime settimane. Marinelli ha ottenuto dal “Riva” la risposta che si aspettava e anche dai colloqui con amministrazione locale e imprenditori locali sono arrivate notizie incoraggianti per il futuro.

Marinelli ha speso parole di stima per il lavoro di Buttu e del suo staff oltre che per la bella prestazione della squadra, arrivata dopo il pareggio 2 a 2 a luci e ombre contro la Voltrese. Infine, non è mancata una stoccata al Comune di Savona, definito “imbarazzante”. Il rimando è al noto passato di Marinelli in biancoblù e alla questione del Bacigalupo.