Dopo l’esibizione al Festival di Sanremo, Annalisa terza nei trend mondiali con “Bellissima”

Carcare. “Bellissima” di Annalisa al terzo posto nei trend mondiali, dopo Love You So di The King Khan & BBQ Show e la canzone di Shakira. Un grande risultato per la cantante carcarese che ieri sera ha portato sul palco di piazza Colombo a Sanremo il suo successo ballando la coreografia del tiktoker siciliano Joey Di Stefano (153.700 follower) e i fan si sono scatenati.

Il video originale postato sul profilo joeyrinaofficial lo scorso 7 gennaio e ballato in gruppo a San Gregorio di Catania, ha ormai totalizzato 4,9 milioni di visualizzazioni. Una coreografia semplice, adatta appunto ai balli di gruppo, fatta soprattutto di movimenti di gamba con un po’ di cha cha cha e passi facili da riprodurre accompagnati da un battimani.

Da lì Di Stefano ha cavalcato l’onda riproponendolo altrove e, come capita per i trend di TikTok, si è scatenata l’emulazione. La notorietà lo ha portato anche a riprodurre i passi su Rai 1 nella trasmissione Uno Mattina in famiglia.

Annalisa non è stata di certo a guardare e nelle scorse settimane ha preparato il terreno, arrivando a ballare quel pezzo di Bellissima con lo stesso Joey il 31 gennaio (3,1 milioni di visualizzazioni) e creando situazioni che hanno fatto impazzire i fan come il video di lei che si affaccia al balcone e vede la coreografia di un gruppo di ragazzi dall’alto.

Era nell’aria che all’esibizione al Suzuki stage di Sanremo sarebbe successo qualcosa. Joey di Stefano e Rina erano arrivati nella città dei fiori e in tanti si attendevano loro sul palco, ma non è accaduto. Come hanno commentato questa mattina gli stessi coreografi “non c’eravamo ma c’eravamo, siamo felici, a noi non è cambiato niente. Annalisa ci ha omaggiati”.

Il duo siciliano ha realizzato un flash mob ieri alle 18 proprio in piazza Colombo il cui video è non è ancora stato diffuso.

Annalisa su TikTok ha raggiunto quota 631.700 follower. Questa mattina è ancora in tendenza su Twitter.