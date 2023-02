Dopo due anni di stop per la pandemia riprendono le visite della delegazione ligure nei lager nazisti

Liguria. Domenica, 26 febbraio, dopo due anni di pausa dovuta alle restrizioni imposte dall’epidemia da Covid 19, riprendono i viaggi della delegazione ligure nel campo di Auschwitz-Birkenau, uno dei lager nazisti in cui trovarono la morte, durante la Seconda Guerra Mondiale, centinaia di migliaia di bambini, donne e uomini di origine ebraica.

PROGRAMMA

Il primo giorno i 39 studenti liguri, che compongono la delegazione ligure, visiteranno il campo di Auschwitz-Birkenau, a pochi chilometri da Cracovia, dove fra il 1942 e il 1944 trovarono la morte oltre un milione di persone.

Il giorno successivo si recheranno nella ex fabbrica di Oskar Schindler a Cracovia: attualmente la struttura ospita un museo sulla Shoah e sull’occupazione tedesca della Polonia. Seguirà la visita del ghetto vecchio e del ghetto nuovo nel quartiere ebraico Kazimierz. Il viaggio della delegazione ligure prevede, come un’ultima tappa, il trasferimento a Varsavia, per consentire la visita anche al museo “Powstania Warszawskiego” in cui sono ricostruite l’insurrezione della città contro l’occupazione tedesca e la conseguente distruzione della città.

PARTECIPANTI

La delegazione è composta da 39 studenti degli istituti di scuola media superiore della Liguria (allegato il file con i nomi) che hanno vinto la XIV e XV edizione del concorso “27 gennaio Giorno della memoria”, organizzato dal Consiglio regionale. I ragazzi vincitori della XV edizione sono stati premiati dalle massime autorità civili, militari e religiose durante la Seduta Solenne del Consiglio regionale del 25 gennaio scorso.

I giovani sono accompagnati dai rappresentanti Aned (Associazione nazionale deportati) Filippo Biolè, Dario Ciorra e Simone Rigoli; da Giuseppe Momigliano, rabbino della comunità ebraica di Genova; dal vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna e dai consiglieri dell’Assemblea legislativa Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Mabel Riolfo e Veronica Russo.