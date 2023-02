Domenica a rischio caos: in Liguria cantieri in autostrada e stop ai treni a Voltri

Liguria. Quella di oggi si preannuncia una domenica a rischio caos sul fronte dei trasporti in Liguria. Da una parte i cantieri in autostrada, anche se il famigerato “tappo” all’altezza di Arenzano che generava lunghe code in A10 è stato alleggerito. Dall’altra lo stop al traffico ferroviario per tutto il giorno nella stazione di Voltri, a causa dei lavori del nodo, che di fatto taglia in due la regione e rende impraticabile l’unica alternativa agli spostamenti in auto, visto che anche i bus sostitutivi rischiano di finire imbottigliati nel traffico.

Come segnalato nei giorni scorsi da Trenitalia, “i treni regionali delle relazioni Ventimiglia/Imperia/Albenga/Savona/Taggia Arma – Milano/Torino, Ventimiglia/Savona – Genova/Sestri Levante/La Spezia e Genova Nervi–Genova Voltri, saranno cancellati nella tratta Savona/Cogoleto – Genova Sestri Ponente/Piazza Principe/Brignole e saranno sostituiti con bus.

I treni InterCity delle relazioni Ventimiglia–Milano e Ventimiglia–Roma saranno cancellati nella tratta tra Genova Piazza Principe e Savona o modificheranno alcuni orari”. Anche in questo caso “le tratte saranno sostituite con bus”.

I servizi bus sostitutivi partono dalle stazioni Brignole e Principe, toccano le principali stazioni del Ponente cittadino e arrivano fino a Cogoleto o Savona. Per alcune corse i posti sono già esauriti. Per chi volesse comunque spostarsi il consiglio è quello di collegarsi al sito di Trenitalia, impostare una soluzione di viaggio e verificare la disponibilità.

LA SITUAZIONE IN AUTOSTRADA

Ore 11.20 – Al momento si segnala solo coda tra il bivio A7/A12 e il bivio A7/A10 per un incidente senza feriti.

Ore 12.00 – Si segnala ancora coda tra il bivio A7/A12 e il bivio A7/A10 e coda in A26 tra Masone e il bivio A10/A26 per lavori