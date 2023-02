Domenica 19 febbraio l’esordio di “ö Cimin” e “a Cimina”, le maschere ispirate alla fabbrica del tannino di Stella Santa Giustina

Stella. Domenica 19 febbraio alle 15 a Stella Santa Giustina sfileranno per la prima volta “ö Cimin” e “a Cimina”, le maschere scelte per rievocare l’immagine simbolo di Stella Santa Giustina.

Ilario Chiera, presidente dell’associazione Antac che ha lanciato a nuova iniziativa carnevalesca, spiega che “dal 1917 al 1933 a Santa Giustina ci fu una fabbrica, la fabbrica del tannino e conceria, dove si produceva tannino e si conciavano pelli e cuoi pregiati. Per gli abitanti dello stellese fu un gran regalo in quanto molte persone, anche dei dintorni, ottennero lavoro, un lavoro certo faticoso, testimoniato ancora oggi dalla ciminiera che si erge all’ingresso a valle del paese. I lavoratori così al termine del lavoro vivevano e festeggiavano assieme il loro riposo e vita sociale a Santa Giustina ove i servizi e negozi nascevano in continuazione”.

“Col Cimin e la Cimina intendiamo tenere vive le radici storiche rappresentando una coppia di lavoratori della ‘Fabbrica del Tannino’ che, al termine del loro turno di lavoro, festeggiano insieme alla popolazione il loro tempo libero nel loro bel paese. Con il grande supporto del direttivo e degli associati é stata riprodotta una ciminiera allegorica dalla quale, al termine del turno di lavoro, usciranno ‘ö Cimin’ e ‘a Cimina’ dando il via alla sfilata per le strade del paese con grandi e piccini mascherati e non, per poi tornare alla ciminiera costruita nel piazzale Antac di via Parodi e continuare la festa con laboratori per più piccini, l’elezione delle migliori maschere, giochi divertimento, musica e naturalmente tanti coriandoli, caramelle ed il merendone.”