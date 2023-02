Dl Milleproroghe, Brunetto (Lega): “Ok a libera professione infermieri fino a dicembre 2023. Passo in avanti”

Liguria. “E’ stato approvato l’emendamento della Lega al Decreto Milleproroghe che permette a infermieri e altri professionisti sanitari di svolgere la libera professione fino al 31 dicembre 2023, raddoppiando il monte ore complessivo settimanale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Brunello Brunetto (Lega).

“Si tratta di un ottimo risultato – prosegue Brunetto -, ottenuto anche a seguito del mio ordine del giorno depositato in Regione Liguria. Con tale documento, approvato dall’Assemblea legislativa il 25 ottobre scorso, la Lega ha infatti rimarcato la necessità di predisporre con urgenza una riforma normativa che consenta la libera professione al personale infermieristico e delle professioni sanitarie”.

“L’approvazione dell’emendamento al Decreto Milleproroghe rappresenta quindi un passo in avanti verso la riforma e, in tal senso, ringrazio i colleghi parlamentari per l’attenzione a questa tematica”, ha concluso.