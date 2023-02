Disagi per gli utenti Tim, linee a singhiozzo da questa mattina

Italia. Dalla mattina di oggi, domenica 5 febbraio, la rete Tim è in down come segnalato, d’altronde, da migliaia di utenti e come risulta anche da portali specializzati come Downdector. Dopo il caso delle mail di Libero e Virgilio per giorni fuori uso, altro momento di difficoltà per gli utenti della rete internet in Italia.

I problemi, soprattutto sulle reti fisse, sono scattati intorno alle 11 ma stanno proseguendo a macchia di leopardo. Dall’azienda fanno sapere che sono in corso operazioni di analisi del sistema di interconnessione internazionale per provare a risolvere il problema.

Il down di Tim ha fatto calare il traffico nazionale del 26% in queste ore, secondo Netblock. Intanto su Twitter #timdown è tra i trending topics con moltissimi “cinguettii” di rabbia, soprattutto per le difficoltà nell’avere informazioni da parte dei servizi clienti.

“È in corso un disservizio a livello nazionale che impatta tutti i servizi. Le aree tecniche di competenza stanno effettuando tutte le operatività per il ripristino” scrive @Tim4uAngie, l’account Twitter per assistenza e segnalazioni gestito dal team di Customer Care Consumer del Gruppo Tim. La polizia postale avrebbe escluso un attacco hacker.