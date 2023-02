Deve scontare 2 anni di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: arrestato a Savona

Savona. Nell’ambito dell’attività investigativa finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, intensificata dal Questore di Savona, i poliziotti della Squadra Mobile, nel capoluogo, hanno arrestato un 63enne italiano, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

L’arrestato dovrà scontare una pena di circa due anni, per una condanna scaturita dall’attività di indagine della Polizia di Stato, che ha permesso di scoprire un sistema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, attivo tra le province di Savona e Cuneo, tra il 2019 ed il 2021.

L’attività criminosa favoriva l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale di persone straniere, attraverso la falsa attribuzione di un avo italiano – con tanto di produzione di atti falsi – per poter ottenere la cittadinanza iure sanguinis.

Gli investigatori hanno accertato non solo nella produzione di atti anagrafici falsi, ma anche di timbri e sigilli dello Stato, che poi servivano per “autenticare” i documenti. Per questa operazione sono già stati tratti in arresto dalla Squadra Mobile, altri due uomini, italiani e due donne, brasiliane. L’arrestato è stato portato in carcere a Genova, dove sconterà la pena.