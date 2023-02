Demolizione ex scuole San Pietro di Albisola, le piastrelle dei bambini saranno protagoniste di un’iniziativa di beneficenza

Albisola Superiore. In occasione della demolizione del complesso di San Pietro, dove un tempo c’erano le scuole, ad Albisola è sorta una domanda: che fine hanno fatto le piastrelle in ceramica realizzate dai bambini, ora adulti, che hanno frequentato quelle scuole? Alcune sono state realizzate anche 5o anni fa, tra gli anni ’70 e ’80. E’ proprio da questa richiesta, maturata per avere un “ricordo” di quegli anni spensierati, che è nata un’iniziativa benefica di recupero e “salvataggio” da parte del Comune e dell’Asilo Del Centro.

“L’amministrazione comunale in accordo con l’Asilo del Centro – spiega l’assessore Luca Ottonello -, ha fatto ritirare tutti i lavoretti di ceramica (in larga parte piastrelle decorate e cotte) appese all’interno dell’ex scuola. Le responsabili dell’asilo hanno infatti pensato di organizzare un’iniziativa di beneficenza nei mesi prossimi”. L’iniziativa dedicata si terrà in occasione dell’inaugurazione dell’ampliamento del Polo 0-6, realtà pubblico-privata della città, dell’Asilo del Centro.

Purtroppo, invece, “le opere in terracotta attaccate ed esposte all’esterno, lungo i muri dell’ingresso dell’Asilo/ex scuole, non è possibile recuperarle – afferma Ottonello – in quanto si tratta di pezzi attaccati direttamente al muro e che, qualunque tentativo di rimozione, ne causerebbe la rottura”.