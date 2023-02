Da Sassello agli studi Rai, Riccardo Zunino concorrente al programma tv “L’Eredità”

Sassello/Roma. E’ andata in onda ieri sera, martedì 21 febbraio, la puntata del programma Rai “L’Eredità” che ha visto come concorrente anche il giovane studente Riccardo Zunino, di Sassello.

Il diciannovenne ha partecipato alla trasmissione insieme ad altri concorrenti, ma purtroppo non è riuscito a passare il turno e a vincere. “E’ stata lo stesso una grande emozione – ci ha raccontato -. E’ stato un piacere conoscere il simpatico Flavio Insinna”, da anni alla conduzione del programma.

Un sogno è stato comunque coronato, da anni Riccardo è affezionato al game show in onda su Rai 1 in fascia preserale: “Ho iniziato a guardarlo ‘contagiato’ da mia nonna” spiega il giovane, studente universitario di Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino.

“Ho aspettato a diventare maggiorenne per poter fare la domanda per partecipare all’Eredità – aggiunge -, poi finalmente sono stato selezionato. Bellissimo poter conoscere Flavio Insinna ed entrare negli studi televisivi Rai”.

Ma Riccardo ha anche altre passioni, adora la musica, specialmente quella elettronica e produce dischi dance-pop da ormai diversi anni. Suona inoltre come dj in alcune discoteche della riviera ligure. Uno dei suoi sogni quello di poter lavorare con l’informatica, alla quale è legato praticamente da sempre, “questo per me significherebbe poter vivere divertendomi e facendo ciò che mi piace” tiene a dire.