Da lunedì 27 febbraio in funzione sull’Aurelia il nuovo autovelox a Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Sarà operativo da lunedì 27 febbraio il nuovo autovelox sull’Aurelia dalle strisce pedonali e dalla fermata bus a Borgio Verezzi.

L’annuncio da parte del comando della polizia locale, dopo aver completato con successo gli ultimi test sul funzionamento della nuova e moderna apparecchiatura pronta a rilevare la velocità h24, in un tratto viario nel quale il limite è posto a 50 km/h.

Il velox andrà a sostituire quello poco distante situato nel tratto di viabilità statale, presente dal 2006 e ormai superato dalle nuove tecnologie sui dispositivi di rilevamento della velocità.

Dunque, dopo aver superato la fase di prova e le ultime verifiche tecniche, il dispositivo è pronto per entrare in funzione da questo lunedì.

I vari enti competenti hanno espresso parere positivo sulla nuova installazione, considerate le esigenze di sicurezza stradale e pedonale per la zona, nella quale è presente l’unico attraversamento pedonale che dal centro paese si collega alle spiagge e al litorale, così come per la sua vicinanza alla fermata dell’autobus.

La polizia municipale di Borgio Verezzi ha completato la procedura di installazione del nuovo velox, con il suo sensore pronto a sanzionare gli automobilisti e motociclisti che infrangono il limite di velocità in un’area urbana.

In relazione alla presenza di un tratto “sensibile” sul fronte della sicurezza, in particolare nei mesi estivi e nella stagione turistica, in itinere è previsto anche un nuovo sottopasso ferroviario, un collegamento in grado di bypassare l’attraversamento pedonale sulla strada.

L’amministrazione comunale è al lavoro sulla progettazione e per ottenere i finanziamenti necessari alla sua futura realizzazione, nell’ambito della sua possibile fattibilità tecnico-economica.