Da Cairo ad Alassio, controlli dei carabinieri a tutto campo: una patente sospesa e due locali sanzionati

Provincia. Il comando provinciale dei carabinieri di Savona, nella giornata di ieri, venerdì 3 febbraio, ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio in tutto il territorio della provincia, dispiegando pattuglie a piedi e automontate delle quattro compagnie dipendenti (Alassio, Albenga, Savona e Cairo Montenotte) e complessivamente oltre 50 militari.

Sono stati eseguiti 36 posti di blocco nei punti nevralgici del territorio, nelle arterie principali della zona costiera e della Val Bormida e sono state controllate le zone periferiche delle varie giurisdizioni, i casolari abbandonati, le zone limitrofe agli scali ferroviari, i parcheggi circostanti e i parchi pubblici.

Sono stati effettuati anche mirati controlli all’interno di locali pubblici, con il supporto di reparti speciali dell’arma dei carabinieri (N.A.S.). Gli esercizi pubblici controllati sono stati complessivamente 19. In particolare i controlli si sono concentrati nel comune di Alassio, dove al termine dell’attività ispettiva in due locali, un bar e un ristorante, sono state riscontrate varie irregolarità in materia di requisiti sanitari e sono state elevate contestazioni per 2.300 euro.

Sono state identificate complessivamente 270 persone e controllati 95 mezzi, contestando sei violazioni al codice della strada. Particolare attenzione è stata posta alla prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcool, sottoponendo a controllo con gli apparati etilometrici in dotazione oltre 30 persone, fortunatamente quasi tutte risultate “in regola” con la normativa vigente (che prevede una soglia di tolleranza del tasso alcolemico tra 0 e 0,5 mg/l). Solo per un automobilista, che è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito, è scattata la sospensione della patente di guida.

È stato adottato un dispositivo rafforzato che prevedeva anche l’impiego di personale in abiti civili, come avvenuto nel corso di tutta la settimana, per lo svolgimento di specifici servizi volti a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze e nelle aree più sensibili delle città. Al termine dei controlli, cinque persone venivano segnalate alla locale prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di una modesta quantità di cocaina e hashish.

Il controllo capillare del territorio da parte dei reparti del comando provinciale carabinieri di Savona continuerà e sarà intensificato nelle ore notturne del fine settimana.