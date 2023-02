Da animali a bestie

Abbiamo visto quanto sia sottile il confine tra animali e bestie, ma lo è ancora di più quello tra umano e inumano, tra uomo e mostro. Quando la bestia vive dentro di noi, quando scalcia e cerca di prendere il sopravvento, la battaglia tra bene e male si fa estenuante, forse ancor di più che cercare una grande balena bianca nel vasto oceano.

“AMERICAN PSYCHO”

Un libro crudo e punteggiato di umorismo nero. Una lenta ed inesorabile trasformazione da uomo- sebbene arrogante e superficiale- in un mostro.

“Avevo tutte le caratteristiche di un essere umano- carne, ossa, sangue, pelle, capelli- ma la mia spersonalizzazione era tanto intesa, era penetrata così in profondo, che non esisteva più in me la normale capacità di provare compassione.”

TRAMA

Patrick Batenam, nella New York di metà anni ’80, è uno yuppie (dalla pronuncia inglese Young Urban Professional che si potrebbe tradurre come giovane rampante) laureato ad Harvard, lavora a Wall Street ed è ricco, ossessionato dalla forma fisica, con una fidanzata ricca e bella. È attraente e superficiale, come tutti i suoi colleghi e amici, ma la noia e la frustrazione lo trasformeranno in un sadico serial killer.

Bret Easton Ellis, classe del ’64, è uno scrittore e sceneggiatore americano. Dal suo “American psycho” è stato tratto, nel 2000, l’omonimo film- diretto da Mary Harron e con protagonista Christian Bale- che diventerà subito un cult.

Un libro per i bambini

I sentimenti, soprattutto per i più piccoli, sono totali ed estremi- la tristezza è disperazione, la rabbia è furore, la felicità è la gioia più pura- e spesso prendono il sopravvento. Alcuni possono diventare veramente dei mostri che ci inghiottono e non ci permettono di ragionare.

Per più grandi- dopo aver imparato la differenza tra bene e male- si inizia a capire che entrambi questi aspetti sono presenti in noi, e che devono essere bilanciati; separare completamente il bene dal male non è un’alternativa, bisogna comprenderli, accettarli e, soprattutto, scegliere tra questi.

Per i più piccini

“CHE RABBIA!”

La rabbia, o meglio la sua gestione, è un problema molto frequente nei bambini. Questo bellissimo albo, edito da Babalibri, c’insegna come affrontarla e come conviverci dai 3 anni in poi; è disponibile anche nell’edizione CAA.

“E lassù, nella sua camera, Roberto sente una Cosa terribile che sale…sale, sale, fino a quando…”

TRAMA

Roberto ha avuto una bruttissima giornata, dal rispondere male al papà al trovare per cena i tanto odiati spinaci. Eppure, una volta materializzata, la rabbia si dimostra molto distruttiva, forse troppo…Mireille D’Allancé, classe del ’58, è scrittrice e illustratrice francese, che ci ha regalato bellissimi libri come “Quando avevo paura del buio”, “Banda di maiali!”, solo per citarne alcuni, sempre editi da Babalibri

Per i più grandi

“LO STRANO CASO DEL DOTTOR JEKYLL E DEL SIGNOR HYDE”

Un libro bellissimo- da scoprire dagli 11 anni in poi- un po’ horror ma non pauroso, tanto profondo quanto scorrevole, che ci scivola dentro come una pozione e ci cambia.

“Gli esseri umani, così come noi li incontriamo, sono un miscuglio di bene e di male.”

TRAMA

Nella Londra del XIX secolo l’avvocato Utterson, e suo cugino Enfiled, si trovano ad indagare sulla vita del loro amico, il rispettabile dottor Jekyll, e lo strano e malvagio signor Hyde. Due persone completamente diverse ma che sembrano avere qualcosa in comune, e lo strano comportamento del dottore- dopo aver inventato un misterioso siero che prova su di sé- getta nuove ombre e nuovi dubbi nei cuori dei due “investigatori”.

Robert Louis Balfour Stevenson, 1850-1894, è stato scrittore, poeta e drammaturgo scozzese. Tra le sue opere più famose, oltre al libro di cui abbiamo parlato, c’è un dei miei libri preferiti “L’isola del tesoro”

PICCOLE SCHEGGE

Scegliere tra bene e male- a volte andando contro il nostro istinto- è forse il gesto che più ci rende umani, quello che più ci eleva rispetta agli altri animali. “Fatti non foste a viver come bruti” diceva Dante, e tanti libri- oltre a Jekyll e Hyde, anche “il cavaliere dimezzato” – ci dicono che separare le nostre “parti”, ed essere completamente buoni o terribilmente cattivi, non è mai una buona idea; bisogna imparare quale parte scegliere, quale domare e in quali momenti.

