Crisi industriale nel savonese, Arboscello: “Benveduti pensi agli interessi dei lavoratori, più che a fare polemica”

Savona. “Ribadisco all’assessore Benveduti, che ha etichettato la mia richiesta come ‘fantasiosa’ che il tavolo permanente di confronto regionale sulle crisi industriali serve ed è urgente. Non lo dico io, ma i lavoratori coinvolti che vivono nell’incertezza da anni e chiedono a gran voce un intervento efficace della giunta, che invece non c’è mai stato. Lo dimostrano i comunicati delle RSU di SANAC Vado Ligure, che aspettano un incontro al MIMIT da mesi, nonostante le innumerevoli richieste e solleciti; le RSU di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation che, in attesa del terzo bando, attendono una convocazione da novembre senza aver ricevuto alcun riscontro e infine i lavoratori di Funivie, al quale è stato posticipato l’incontro per discutere della cassa integrazione”.

Così il consigliere regionale del Pd, Roberto Arboscello, replica ad Andrea Benveduti che, rispondendo all’attacco del dem, aveva sottolineato come “l’attenzione di Regione Liguria sull’argomento fosse massima” e che “non servono altri tavoli oltre quelli esistenti”.

“Ieri – afferma Arboscello – l’assessore Benveduti ha reagito stizzito quando ho evidenziato l’immobilismo della giunta Toti e quando ho chiesto di creare un tavolo di confronto regionale, sottolineando che ‘l’attenzione di Regione Liguria è sempre stata massima’. Se l’assessore Benveduti mettesse lo stesso tempismo e impegno che usa per etichettare le mie uscite anche per difendere gli interessi dei lavoratori liguri, forse in questi anni avremmo avuto qualche soluzione in più e qualche polemica in meno”.