Costa Fortuna, da Savona tre nuovi itinerari per scoprire il Mediterraneo fino alle Canarie

Savona. Tre nuovi itinerari per Costa Fortuna, che permetteranno di scoprire in maniera unica il Mediterraneo, da est a ovest, arrivando sino alle isole Canarie. Tutti e tre passeranno per il porto di Savona. È questa la novità lanciata oggi da Costa Crociere per le vacanze 2023.

“Dopo la ripartenza in Asia con Costa Serena, l’aggiunta di Costa Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia un crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023. Per Costa Fortuna abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate. In questo modo offriremo una ulteriore opportunità per scoprire il Mediterraneo, avendo più tempo a disposizione per esplorare una grande varietà di destinazioni”, ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere.

Le nuove crociere di Costa Fortuna nel Mediterraneo avranno una durata di due settimane, una formula che per la prima volta sarà disponibile anche in piena estate, consentendo di godersi al meglio le proprie vacanze nel Mediterraneo.

In estate, dal 24 giugno al 19 agosto, Costa Fortuna proporrà un itinerario mai visto prima, per un’esperienza di viaggio unica, che comprende nella stessa vacanza due delle destinazioni più richieste ed apprezzate del Mediterraneo: le isole greche e le isole Baleari. Il programma completo di queste crociere prevede Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro magnifiche isole della Grecia, come Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.