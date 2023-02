Coppa Lombardia Mtb al via: si parte da Alassio il 19 marzo con la “Granfondo del Muretto”

Alassio. E’ con la “Granfondo del Muretto” di Alassio che la Coppa Lombardia MTB prende il via per la sua edizione 2023 il prossimo 19 marzo.

Una partenza “fuori dalle mura” per il circuito lombardo, composto da 7 tappe in tutto e che al fianco di classiche del calendario italiano come la prova ligure, quella brianzola della Marathon Bike della Brianza la prima domenica di settembre e quella finale, la Tremalzo Bike del 1 ottobre, propone alcune gare all’esordio assoluto o ancora “giovanissime”, come la Lake Como Bike Marathon di Dervio (LC) del 14 maggio, la GF Forcora di Maccagno (VA) dell’11 giugno, l’Intelvi Bike Mtb di San Fedele (CO) del 16 luglio, la Presolana Race di Rovetta (BG) del 24 settembre.

Ad Alassio, nel corso della distribuzione dei pacchi gara, sarà consegnato agli abbonati della Coppa Lombardia MTB il gadget previsto: una maglia tecnica MB wear, marchio distribuito in Italia da Ciclo Promo Components.

La corsa di Alassio è alla sua 14esima edizione e conferma la sua struttura ideale per l’inizio stagione, con un percorso abbastanza breve (38 km per 1.300 metri di dislivello) adatto a chi deve ancora affinare la sua preparazione dopo i mesi invernali. Un tracciato che storicamente ha sempre fatto emergere corridori di livello: nata nel 2007, la corsa ha visto negli ultimi 10 anni le doppiette di Samuele Porro (2014-15) e Johnny Cattaneo (2016-17). Campioni uscenti sono Andrea Siffredi e Costanza Fasolis, autrice del bis dopo il 2015 come solo Mara Fumagalli (2016-19) era riuscita a fare.

La gara prenderà il via da Piazza Santa Croce alle ore 10:00. Ritrovo in Piazza Partigiani alle ore 7:30 con trasferimento libero presso la vicina località di partenza/arrivo. Il costo dell’iscrizione è di 30 euro fino al 17 marzo, per poi passare a 35 euro negli ultimi due giorni. Alle 12:30 inizierà il pasta party, reintegrato nel programma al pari di tutti i servizi pre e post gara, abrogati nel recente passato per la pandemia.

Sul sito della manifestazione è possibile trovare anche una serie di esercizi logistici convenzionati per abbinare alla gara un piacevole weekend sportivo-turistico e magari visitare il Muretto, per scoprire tutte le firme famose sulle diverse piastrelle in ceramica. Per informazioni: Alassioxfun Asd, https://www.bikealassio.it/

COPPA LOMBARDIA MTB 2023

19.03 GF Muretto Alassio

14.05 Lake Como MTH

11.06 GF Forcora MTB

16.07 Intelvi bike MTB

03.09 Marathon Brianza

24.09 Presolana Race

01.10 Tremalzo Bike

Classifiche percorsi lunghi (migliori 4)

Brevetto con qualsiasi percorso (4 finish)