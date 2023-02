Coppa Liguria, Savona-Pra’ LIVE: non bastano 120 minuti, saranno i calci di rigore a decretare la squadra semifinalista

Risultato: Savona 2-1 Pra’ (44’ Lanzarotti, 63’ aut. Lepri, 74’ Di Placido) [andata 0-1]

Favorito gol. Il Pra’ passa il turno.

Lanzarotti gol.

Di Placido gol.

Rapetti gol.

Arena gol.

Caredda gol: rigore impeccabile.

El Amraqui gol.

Lepri para a Bruzzone.

Arcidiacono gol.

Quintavalle gol.

I tempi supplementari terminano però 2-1: saranno i rigori a decidere la sfida.

Al 118’ El Amraqui sfiora il palo alla sinistra di Porta: pallone a lato, crampi per gran parte dei giocatori in forza al Vecchio Delfino.

Al 115’ Brazzino si libera della marcatura calciando sul palo lontano, ma la sua conclusione termina sul fondo per un soffio.

Al 114’ Mukaj calcia una punizione da buona posizione sulla barriera.

Al 111’ la difesa biancoblù rischia di farsi un clamoroso autogol, il pallone però termina in corner.

Al 109’ ancora Pra’ in avanti, resiste la roccaforte del Savona.

Al 107’ Di Roccia rileva Marrapodi, forze fresche in campo per gli Striscioni.

Alle 23.10 prende il via il secondo tempo supplementare.

Al termine di essi non si sblocca il risultato, resiste il 2-1 al Briano.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 105’ Lanzarotti pesca Bruzzone nel cuore dell’area di rigore il quale al volo trova il super intervento di Lepri: che brivido per il Pra’!

Al 103’ proprio Seck cerca la porta, ma la sua conclusione termina ampiamente fuori misura.

Al 98’ Seck rileva Gjoka, mister Odescalchi si gioca un’ultima carta.

Al 97’ Porta compie l’ennesimo intervento della sua monumentale partita: resiste il 2-1 al Briano.

Al 94’ spinge ancora il Pra’, la sfera tuttavia non vuole saperne di entrare.

Al 93’ gli ospiti hanno immediatamente l’occasione per sbloccarla, ma il pallone termina sul fondo.

Alle 22.52 prende il via il primo tempo addizionale.

Al 90’+2 l’estremo difensore del Savona si dimostra nuovamente decisivo respingendo con le gambe una conclusione a botta sicura: saranno tempi supplementari al Briano.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

All’89’ Porta si supera ancora una volta, poi Arcidiacono non trova lo specchio calciando sul fondo.

All’87’ Di Placido si unisce alla saga delle occasioni sciupate.

All’85’ l’incursione di Brazzino permette a Lanzarotti di smarcarsi e calciare dal limite dell’area: Lepri salva prima sul numero 7 del Savona e poi su Mela che, incredibilmente, non riesce a segnare da due passi. Occasione colossale per i locali, resiste tuttavia il 2-1.

All’83’ Palagano direttamente da punizione scheggia il palo alla sinistra di Porta: Savona in difficoltà dal punto di vista fisico.

All’81’ Arcidiacono calcia sul fondo da posizione defilata, spinge forte il Pra’.

Al 78’ Barbara (portiere oggi schierato come giocatore di movimento a causa dell’emergenza numerica che affligge da svariate settimane il Savona) viene sostituito: dentro Mela al suo posto. Aumenta il peso offensivo dei biancoblú.

Al 77’ Porta blocca con sicurezza una pericolosa conclusione scaturita dal limite dell’area: resta a galla il Vecchio Delfino.

Al 74’ Di Placido approfitta di una mischia furibonda scaturita da un corner trovando la rete del 2-1. Marrapodi e Mukaj ammoniti per un accenno di rissa.

Al 71’ Mukaj prende il posto di Noureddine: cambia ancora qualcosa Odescalchi.

Al 70’ Bruzzone spende un fallo tattico venendo ammonito.

Al 67’ Rapetti manca l’appuntamento con il pallone non riuscendo a deviare in porta uno splendido suggerimento di un ispiratissimo Lanzarotti: Pra’ in difficoltà, il Vecchio Delfino prova ad approfittarne.

Al 65’ gli ospiti tentano di reagire, ma il tentativo termina sul fondo.

Al 63’ incredibile al Briano; Lepri sbaglia un semplice rinvio gettando il pallone nella propria porta: è 2-0 Savona, i biancoblù in questo momento accederebbero al turno successivo.

Al 60’ Palagano subentra a Charles, ancora una variazione in casa Pra’.

Al 59’ il nuovo entrato scheggia immediatamente l’incrocio dei pali dopo una deviazione di Porta sul suo tentativo: che brivido per il Savona!

Al 58’ Di Placido rileva Vacca, mister Odescalchi sceglie di affidarsi ai suoi titolari.

Al 55’ il pubblico di fede biancoblù protesta nuovamente per un possibile rigore a favore, ma il direttore di gara lascia nuovamente correre.

Al 52’ il Pra’ inserisce El Amraqui al posto di Rejaibi: prima mossa per Odescalchi.

Al 48’ Bruzzone ha suoi piedi il pallone del 2-0, ma Lepri fa buona guardia respingendo sul primo palo: brivido per il Pra’!

Alle 22.01 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dallo stesso undici dei primi 45’.

Termina cosí 1-0 senza recupero una prima frazione priva di particolari sussulti, un primo tempo equilibrato per il momento deciso da uno squillo di marca biancoblù.

Al 44’ passano gli uomini di Frumento: Brazzino con un assist illuminante pesca Bruzzone il quale serve Lazanzarotti che, a porta spalancata, non può sbagliare: è 1-0 Savona al Briano!

Al 40’ i biancoblù padroni di casa protestano per un rigore non concesso, l’arbitro fa cenno ad ampi gesti di proseguire.

Al 36’ non cambia la trama del match: il Pra’ gestisce il possesso palla, difendono ordinatamente gli uomini di mister Frumento.

Al 30’ i ragazzi guidati da mister Odescalchi tentano nuovamente di affondare: regge il fortino eretto dal Savona.

Al 25’ torna a farsi vedere in avanti il Pra’ senza però riuscire a creare nessun pericoloso concreto dalle parti di Porta.

Al 22’ insistono ancora gli Striscioni tuttavia senza trovare la precisione necessaria.

Al 15’ anche il Savona cerca la via della rete, ma il tentativo termina sul fondo.

Al 7’ il Pra’ prova immediatamente a rendersi pericoloso senza tuttavia riuscire ad inquadrare lo specchio della porta.

Alle 21.05 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio del match.

Le formazioni

I padroni di casa di mister Frumento scendono in campo con Porta, Brazzino, Barbara, Marrapodi, Apicella, Quintavalle (C), Lanzarotti, Beani, Rapetti, Caredda e Bruzzone.

A disposizione ci sono Di Roccia, Panaro e Mela.

Gli ospiti guidati da Antonino Odescalchi rispondono con Lepri, Arcidiacono, Leotta, Di Luca (C), Favorito, Arena, Gjoka, Noureddine, Vacca, Rejaibi e Charles.

In panchina si accomodano Scatassi, Seck, El Amraqui, Mukaj, Di Placido e Palagano.

Presentazione

Savona. Questa sera presso il campo sportivo “Augusto Briano” Savona e Pra’ va in scena la gara di ritorno valevole per i quarti di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria (Girone B).