Genova. La Bper Rari Nantes Savona ha perso con l’AN Brescia, nella piscina “Paganuzzi” di Genova, l’incontro valevole quale finale per il terzo e quarto posto della final eight della Coppa Italia 2022/2023..

Il risultato finale della partita è stato di 14 a 8 in favore della squadra lombarda. Da segnalare che la Rari ha giocato senza il capitano, Valerio Rizzo, ancora infortunato. La Rari conclude così la sua avventura in Coppa Italia in quarta posizione.

L’equilibrio dura fino al 3-3 segnato da Campopiano; in seguito lo strappo determinante dei lombardi con i gol in sequenza di Alesiani, Luongo, Kharkov, Presciutti e Dolce per il decisivo 8-3 in avvio di terzo tempo. Per metà gara in porta Nicosia; nella seconda metà Da Rold.

Chiude al quinto posto la Pallanuoto Trieste che 10-5 la Iren Genova Quinto. Sempre avanti nel punteggio i giuliani trascinati dalla quaterna del solito Inaba e da una difesa che concede solo sei chance in extraplayer ai padroni di casa.

Aveva aperto il programma della domenica il successo del Circolo Nautico Posillipo per 12-8 sulla Telimar. L’allungo decisivo dei rossoverdi, avanti 5-3 a metà gara, in avvio di quarto tempo con i gol di Mattiello, autore di una quaterna, e di Saccoia del decisivo 10-5.

guarda tutte le foto 18



Coppa Italia, la finale per il terzo posto tra Rari Nantes Savona e AN Brescia

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà con la 19ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 in programma sabato 4 marzo. Saranno impegnati nella piscina “Zanelli” di Savona con la Pro Recco. L’incontro avrà inizio alle ore 15.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – AN Brescia 8-14

(Parziali: 1-1, 2-5, 3-5, 2-3)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai 2, Urbinati, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic, Lanzoni 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

AN Brescia: Tesanovic, Dolce 1, Presciutti C. 2. Gianazza, Lazic, Vapenski, Renzuto Iodice 3, Kharkov 1, Alesiani 1, Luongo 3, Di Somma 3, Gitto, Baggi. All. Alessandro Bovo.

Arbitri: Raffaele Colombo (Como) e Bruno Navarra (Roma). Giudici arbitri: Domenico De Meo (Cagliari) e Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Superiorità numeriche: Savona 5 su 9 più 1 rigore fallito, Brescia 9 su 15 più 1 rigore realizzato.

Usciti per tre falli: A 6’02” dalla fine del 3° tempo Urbinati, a 2’17” dalla fine del 3° tempo Panerai, 6’56” dalla fine del 4° tempo Caldieri.