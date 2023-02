Coppa Italia: la Bper Rari Nantes Savona batte nettamente il Quinto e va in semifinale

Genova. La Bper Rari Nantes Savona è in semifinale di Coppa Italia. I biancorossi hanno vinto nettamente il derby con l’Iren Genova Quinto, nella piscina Paganuzzi di Genova.

L’incontro, valevole per i quarti di finale della final eight, è terminato col risultato di 11 a 4. Una vittoria molto netta che proietta la Rari in semifinale. Da segnalare che il Savona ha giocato senza il capitano, Valerio Rizzo, ancora infortunato.

L’attaccante mancino savonese, Eduardo Campopiano, oggi capitano, dichiara: “È stata una partita molto combattuta nei primi due tempi, poi siamo riusciti a venire fuori e a raggiungere un vantaggio che ci ha permesso di arrivare alla vittoria. Stiamo crescendo partita dopo partita e domani affronteremo il Recco con la massima serenità”.

Il giovane attaccante biancorosso, Andrea Patchaliev, afferma: “Sono contento per la mia prestazione e per la squadra. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma poi siamo riusciti a portare a casa il risultato. La partita di domani con la Pro Recco sarà difficile, ma molto stimolante. Cercheremo di dare il meglio per far vedere chi siamo e quanto valiamo”.

“Se sommiamo anche l’ultima gara di campionato, quella con il Posillipo, stiamo attraversando un periodo non facile – commenta il tecnico del Quinto Luca Bittarello -. Prendiamo troppi gol e contro il Savona non siamo riusciti a rimanere in partita sino alla fine. Adesso concentriamoci sulle prossime due partite, per provare a tornare a vincere e ad acquisire sicurezza in noi stessi. Giocare in una piscina del genere, resa così bella dalla società e dai tanti tifosi che sono venuti a vederci, fa crescere il rammarico per non essere riusciti a regalare loro una gioia”.

Domani la Rari Nantes Savona giocherà la semifinale con i campioni in carica della Pro Recco. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 19.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Iren Genova Quinto 11-4

(Parziali: 2-2, 3-1, 2-0, 4-1)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 3, Giovanetti 1, Panerai, Urbinati, Caldieri 1, Bruni 1, Campopiano 3, Guidi, Djurdjic 1, Lanzoni 1, Da Rold. All. Angelini.

Iren Genova Quinto: Massaro, N. Gambacciani, Di Somma 2, Villa, Molina Rios, Ravina, Fracas, Nora 1, Figari 1, Mijuskovic, Gitto, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello.

Arbitri: Mirko Schiavo (Palermo) e Alessandro Severo (Roma). Delegati: Domenico De Meo (Cagliari) e Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Superiorità numeriche: Rari Nantes Savona 4 su 11 più 1 rigore realizzato, Iren Genova Quinto 1 su 13.

Usciti per tre falli: A 3’01” dalla fine del quarto tempo Guidi, a 1’26” dalla fine del quarto tempo N. Gambacciani. A 7’11” dalla fine del quarto tempo ammonito per proteste Bittarello.