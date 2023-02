Cooperazione transfrontaliera, primo bando da 77mln: sostenibilità, digitale e formazione

Liguria. Calcio d’inizio per la nuova programmazione Interreg Marittimo 2021-2027: a Bastia, in Corsica, si sono riuniti oggi i territori dello spazio marittimo (Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Région Sud – Provenza, Costa Azzurra) per presentare il primo avviso del programma Italia-Francia Marittimo di cooperazione transfrontaliera.

Presenti gli stakeholders e i futuri beneficiari. Per la Liguria: Regione, Anci, le due Camere di Commercio, di Genova e Riviere di Liguria, l’Università di Genova, i centri di ricerca, Filse e Liguria Ricerche.

Le priorità su cui lavoreranno i territori sono cinque, legate alle macro-sfide da affrontare nei settori dell’innovazione, della competitività e della crescita sostenibile, dell’ambiente, dell’accessibilità, oltre a capitale umano e coesione transfrontaliera.

Il primo avviso stanzia 77 milioni di euro, su 190 complessivi del programma. Tra i temi oggetto di interventi ritroviamo: la digitalizzazione delle imprese, la prevenzione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, l’economia circolare, la biodiversità e la preservazione della natura, la mobilità sostenibile e i porti verdi. E ancora lavoro, formazione, cultura, turismo e governance.

Contestualmente alla presentazione del programma e del primo avviso, nel pomeriggio è stato organizzato un mini-torneo tra squadre rappresentative dei territori coinvolti: i ragazzi, prima di cimentarsi nella gara, hanno svolto un’attività propedeutica di formazione sulla cooperazione transfrontaliera del Marittimo e sul funzionamento della Unione europea. Hanno poi giocato alla presenza della Commissione europea e del presidente della Lega Calcio della Corsica. Nel torneo, coinvolta anche una rappresentativa ligure di ragazzi scelti tra i più meritevoli under 17. Un modo originale per conoscersi e fare esperienza di cooperazione non solo tra i Paesi partner beneficiari ma anche tra i giovani.

Il prossimo appuntamento vede protagonista la Liguria: il 1 marzo 2023, infatti, il primo bando verrà presentato a Genova, nella sede del Palazzo della Borsa, con gli attori del territori.

I progetti vanno presentati entro il 19 maggio 2023. Tutte le informazioni sono presenti sul sito del Marittimo (https://interreg-marittimo.eu/fr/), e a breve anche su quello di Regione Liguria (https://www.regione.liguria.it/). Per informazioni è possibile scrivere a interreg@regione.liguria.it.