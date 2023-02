Controllo efficienza energetica, Cna Savona: “Il bollino costa due euro in più, misura che colpisce chi rispetta le norme”

Savona. “Da oggi il bollino da versare a fronte del controllo di efficienza energetica del proprio impianto costa 2 euro in più. Lo ha deciso la Regione Liguria secondo la cui delibera, che porta da 1 a 3 euro la quota parte regionale, l’iniziativa era necessaria per sostenere il passaggio verso l’energia a basso costo e con limitato impatto ambientale. Questo provvedimento lascia molte perplessità nella misura in cui va, ancora una volta a colpire cittadini, aziende e in genere, responsabili di impianto che rispettano le norme vigenti e che sono registrati all’interno dell’anagrafe regionale, il CAITEL”. Lo sottolinea Cna Savona.

“E’ lecito domandarsi – secondo Matteo Sacchetti, Segretario provinciale di CNA Savona – la ragione per cui obiettivi indiscutibilmente condivisibili e che ci vede impegnati in prima persona, quali quelli della transizione energetica, dell’autoconsumo, delle comunità energetiche, debbano pesare sul comportamento virtuoso di chi già si è dimostrato sensibile ai temi della sicurezza propria ed altrui, sulla riduzione delle sostanze climalteranti e in generale a favore del risparmio energetico”.

“Ci si chiede – continua Sacchetti – il motivo per cui questi maggiori contributi, necessari ad integrare le risorse su temi così importanti, non possano derivare da una sinergia con gli enti territoriali e quindi dalle sanzioni irrogate contro chi non effettua per tempo o per nulla i controlli. Le stesse imprese di manutenzione, incaricate della riscossione del bollino per conto degli enti e della Regione, vivono questo aumento con un senso di disagio verso i propri clienti. Oggi agli impianti censiti mancano all’appello circa il 40% e la CNA esorta verso una maggiore attenzione nei confronti del sommerso”.