Contest “Liguria Love – Liguria Alone”, dal tramonto a mezzanotte le 30 frasi d’amore più belle su facciata della Regione

Liguria. Da questa sera al tramonto e fino alla mezzanotte, il megaschermo sulla facciata del Palazzo di Regione Liguria proietterà le 30 frasi più belle raccolte per il giorno di San Valentino grazie al contest “Liguria Love-Liguria Alone”. Parole romantiche certo, ma anche ironiche e divertenti: si va da “Il nostro 13° e ultimo San Valentino da fidanzati…con il countdown per l’altare” a “Amore ti amerò sempre basta che mi fai vedere la partita” fino a “Avvolgi il mio cuore come il leppego ricopre gli scogli!”.

Sugli schermi della Sala della Trasparenza di piazza De Ferrari, già dal mattino, verranno proiettate invece tutte le dichiarazioni d’amore raccolte. Da mezzanotte, invece, il megaschermo sarà dedicato, nel giorno di San Faustino, ai single, anche qui con le 30 migliori frasi, le più ironiche e divertenti, che celebrano l’orgoglio di essere single, da “Che poi San Valentino lo festeggiano i boomer” a “Sei la prova vivente che l’uomo può vivere senza un cervello. Ti prego San Faustino portamene uno che non sia soltanto bello” fino a “AAA cercasi: fidanzato genovese che non mugugni”.

Da domani mattina, anche in questo caso, gli schermi della Sala Trasparenza mostreranno tutte le frasi raccolte durante il contest, e le 30 migliori frasi dedicate ai single torneranno domani, 15 febbraio, sempre dal tramonto e fino a mezzanotte.

Sono in totale quasi 300 le frasi raccolte dall’avvio del contest, mentre la campagna ha raggiunto circa 2,2 milioni di persone per oltre 3800 click.