Consiglieri in ritardo e manca il numero legale: battuta la maggioranza in Regione

Liguria. Sgambetto alla maggioranza stamattina durante la seduta del Consiglio regionale. Al momento di votare i primi provvedimenti all’ordine del giorno alcuni consiglieri del centrodestra – compreso il presidente Giovanni Toti, che ha diritto di voto – non erano ancora arrivati in aula. L’opposizione è uscita in massa e ha fatto così mancare il numero legale necessario, costringendo il presidente Gianmarco Medusei a sospendere la seduta per un’ora. “Un segnale politico“, rimarcano i consiglieri della minoranza.

Erano cinque i consiglieri di maggioranza assenti all’inizio della seduta, iniziata già con mezz’ora di ritardo rispetto alla convocazione fissata per le 10.00: oltre a Toti mancavano Stefano Anzalone del gruppo misto e i leghisti Alessio Piana, Mabel Riolfo e Sandro Garibaldi. Il numero legale, normalmente fissato a 16 consiglieri, era sceso a 15 a causa di due assenti giustificati tra i banchi della minoranza.

Durante la votazione degli articoli del disegno di legge 141, la ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’opposizione si è accorta dei numeri e ha messo in atto lo stratagemma, abbandonando interamente l’aula. All’esame dell’articolo 4, corrispondente alla dichiarazione d’urgenza, i consiglieri di maggioranza si sono trovati in 14. E la seduta, come prevede il regolamento, è stata sospesa per 60 minuti.

“Noi siamo sempre presenti, abbiamo voluto dare un segnale”, sottolinea il capogruppo del Pd Luca Garibaldi. “Questa maggioranza dimostra ancora una volta di essere sfarinata e divisa e di non essere in grado di portare avanti neanche provvedimenti, che mette in calendario come urgenti” aggiunge il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno.

“Cinque gli assenti, compreso il presidente della Regione Toti, che hanno fatto slittare la ratifica dell’accordo sulla Conferenza Stato-Regioni, primo punto all’ordine del giorno del consiglio regionale. Questo episodio sottolinea che siamo di fronte a una maggioranza inconcludente e che dimentica le regole, incapace anche di garantire il numero legale in aula” conclude il capogruppo Dem.

La mossa si inserisce in una polemica più ampia, che si trascina dalla scorsa legislatura, sulla presenza in aula di Toti, della sua giunta e dei suoi consiglieri di maggioranza. Da segnalare, peraltro, come le sedute del Consiglio regionale inizino sempre in notevole ritardo (di solito almeno mezz’ora) rispetto alla convocazione.

“In Consiglio regionale, oggi, alla maggioranza di Toti è mancato il numero legale per approvare il DDL 141 per la ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi -. Questo è quel che succede quando a prendere il sopravvento è la tracotanza e la convinzione di essere al di sopra delle regole dell’aula, persino quando le sedute sono votanti. Avremmo potuto dare una mano al centrodestra?”

“Come M5S, non oggi e certamente non in futuro, anche perché lo avevo già ribadito in una seduta di Ufficio di presidenza integrato che il nostro gruppo non sarebbe più andato incontro alla Giunta. Le castagne dal fuoco se le devono togliere da soli” conclude l’esponente pentastellato.