Confcommercio, Marcella Maffei nominata responsabile nel comune di Albisola Superiore

Albisola Superiore. Marcella Maffei nominata come responsabile comunale di Confcommercio ad Albissola Superiore.

La titolare di Beauty Home sarà coadiuvata da un gruppo attivo e collaudato fin dal passato, capace nell’organizzazione di numerosi eventi e composto da: Gabriele Scarponi, Gelateria Aramacao, Donata Gavazza, Abbigliamento L’Ostrica, Simonetta Sirello, Pelletteria La Vigevanese, Daniele Giacchino,Tipografia Giocarta, Filippo Malta abbigliamento L’Ostrica, Francesca Zoni, Ristorante In Ciassa.

La nomina è arrivata lo scorso 13 febbraio, durante l’incontro alla Società Paolo Boselli di Albisola tra la presidenza della Delegazione del Levante Savonese e il gruppo di iscritti a Confcommercio che fino al 2022 erano i referenti Ascom Locali. Ma, con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Provinciale e dell’istituzione delle delegazioni territoriali, è stata da subito intenzione della Delegazione del Levante Savonese, da parte del suo presidente Alessandro Patanè, promuovere degli incontri territoriali al fine di individuare nuovi gruppi di lavoro composti da iscritti a Confcommercio che possono essere referenti territoriali per potersi confrontare con le amministrazioni comunali per i problemi e le iniziative che riguardano la categoria.

Il presidente della Delegazione di Levante Alessandro Patanè ha inoltre nominato Marcella Maffei come consigliera della Delegazione del Levante Savonese quale rappresentante per il proprio comune insieme alla già presente Donata Gavazza presidente provinciale di FederModa – Confcommercio. Patanè ha ringraziato e inviato i migliori auguri di buon lavoro a tutto il gruppo.