Comunità energetiche nel savonese, fonti rinnovabili per le comunità locali

Liguria. “Sta emergendo a livello globale un nuovo pensiero strategico che sta cambiando radicalmente il modo di pensare l’energia, di produrla, di distribuirla e utilizzarla in maniera intelligente e sostenibile. In questa logica si inserisce l’Unione Europea con la promozione delle Comunità Energetiche in particolare di quelle basate sull’uso di fonti rinnovabili”. Queste le parole di Ezio Andreta, presidente onorario di Rinascimento dall’Entroterra, che ha avuto ruoli Capo Dividione e Direttore, nel campo dell’energia, della ricerca e dello sviluppo per la Commissione Europea.

Cosa sono queste comunità energetiche? Come si costruiscono? quale è il loro valore aggiunto comunitario e sociale? Quali sono gli aspetti tecnici da affrontare e gli incentivi? A queste domande e ad altre cercheranno di rispondere gli esperti e i rappresentanti degli Enti Regionali responsabili che interverranno nel webinar del 22 febbraio, aperto a tutti gli interessati, organizzato per informare le comunità locali e mettere in particolare i cittadini in grado di cogliere le possibili opportunità e renderli consapevoli dei valori di solidarietà e di condivisione che caratterizzano le loro eventuali scelte.

Il webinar si svolgerà dalle 14.30 alle 16.30 e sarà presentato da Ezio Andreta, presidente onorario di Rinascimento dall’Entroterra, già Direttore campo dell’energia per la Commissione Europea. Parteciperanno: Matteo Zulianello, ricercatore di Ricerca Sistema Energetico, che offrirà una panoramica nazionale ed europea sulle comunità energetiche; Jacopo Riccardi, dirigente Regione Liguria Porti, Logistica e Energia, che illustrerà le opportunità che la Regione proporrà per realizzare comunità energetiche rinnovabili; Angelo Tartaglia, professore emerito di Fisica al Politecnico di Torino, presenterà gli sviluppi e le opportunità legate alle esperienze in corso legate alle CER; infine Silvia Bosio, di Infrastrutture Recupero Energia Liguria, illustrerà le possibilità tecniche che possono essere adottate dalle varie comunità locali.

Una comunità energetica è un’associazione, che prende la forma giuridica di cooperativa, fondazione o associazione, tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese, ma anche associazioni locali, associazioni ambientaliste, parrocchie, diocesi, che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Il webinar è organizzato da Rinascimento dall’Entroterra, associazione in prima fila per aiutare le comunità locali in particolare dell’entroterra ad intraprendere percorsi di innovazione sociale, tecnologica ed ambientale.

I partner dell’iniziativa che hanno finora aderito sono: Ricerca Sistema Energetico, Confcooperative Liguria, Legacoop Liguria, Next, Gal Valli Savonesi, Gal Riviera, Confartigianato Imperia, Confagicoltura Savona, Cia Savona, CittadinanzAttiva, Anteas Savona, Casa del Consumatore e Nemo. Si tratta di una rete ampia e trasversale che tocca tutta la Liguria e si concentra per adesso nelle province di imperia e Savona.

Tra le progettualità possibili, secondo la logica di filiere corte territoriali per energia da fonti rinnovabili, anche nuovi impianti di riscaldamento come quello a biomasse di Sassello, dove scuole, palestra e altri edifici pubblici si scaldano a km 0: una direttrice che darebbe linfa anche al settore forestale del nostro entroterra e delle aree interne del savonese.

Principi di territorialità, di difesa dell’ambiente e risparmio energetico a livello di produzione e consumi saranno le linee guida di questa nuova forma di associazionismo locale, con possibilità di accesso a fondi e risorse (Pnrr ma non solo…), come indicato da Regione Liguria e dalla stessa Camera di Commercio Riviere di Liguria.

L’appuntamento del 22 febbraio, infatti, è la prima tappa di un percorso che proseguirà con ulteriori incontri di approfondimento e la condivisione di alcuni strumenti comuni che questa rete ha già attivato e di quelli che saranno attivati prossimamente.